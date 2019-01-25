帶實習的老師也中鏢 疾管署：北市聯醫流感群聚增一人

2019-01-25 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台北市立聯合醫院和平院區近日傳出流感群聚，疾管署今公布，該群聚事件再新增1名輕症個案，是該群聚發生單位帶領學生實習的老師。整起群聚事件自1月10日截至目前共計14名個案，含1名入院前已感染流感於住院後因重症死亡病患，其餘為輕症個案。

台北市政府衛生局接獲北市聯醫通報和平院區1月10日至21日間共13人確診A型流感，衛生局已掌握該13名個案，分別為6名護理師及7名病患，多數個案經治療後已退燒，7名病患中，僅有2人接種過本季流感疫苗，目前唯一出現肺炎重症的患者，在23日晚間已死亡。

疾管署副署長羅一鈞表示，該新增輕症個案雖已於群聚事件爆發後，1月21日起開始預防性投藥，但仍於23日發病，研判是因預防投藥皆需服用5天，才可達到較好預防效果，個案來不及服用這麼多天才會發病，所幸其警覺性高，立刻就醫，經流感快篩診斷為A型流感，目前個案已請假在家休息並服藥治療。

羅一鈞說，新增輕症個案是帶領學生實習的老師，於1月14日起至21日，共有9名學生與其於群聚發生單位實習6天，目前這9名學生也都是預防性投藥對象，衛生單位也會繼續追蹤。目前該群聚事件共預防性投藥82人，本預計健康監測至1月29日，但因為又出現新個案，因此延後追蹤至31日。