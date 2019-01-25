府城法界耆宿特展 大法官孫森焱伉儷成主角

2019-01-25 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



大法官孫森焱與最高行政法院庭長黃綠星伉儷情深，是台大法律系學長、學妹，更是司法官第4期訓練所同學，兩人在司法這條路上攜手並進，都住在府城且是鄰居，與台南淵源深厚，對台灣現代司法貢獻良多，也培育眾多法律菁英。國定古蹟台南法院以兩人為主角舉辦司法文物特展，展出其人生經歷重要文物資料，也讓民眾對近代司法演進有更深一層的認識。

大法官孫森焱及庭長黃綠星今天在家人的陪同下，出席開幕儀式，感謝台南地院等協助，也對展出文物資料備感親切；兩人有如活字典般，帶領後進認識現代司法史的演進，個個直呼獲益良多。

其中，展出孫森焱撰著的「民法債編總論」原稿及初版書籍，迄今仍是民法債編膾炙人口的書籍，他費工夫一筆一畫的手寫稿件，原汁原味呈現在世人面前。此外，司法官第4期訓練所結業合影、紀念冊等文物，兩人重返時光隧道，回憶起當年的點點滴滴，文物當中也少不了總統府、司法院及銓敘部所頒發公務員功績獎章等。