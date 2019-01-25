90歲嬤突左腳無力跌倒 一檢查竟是急性腦梗塞中風

2019-01-25 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中國醫藥大學新竹附設醫院表示，90歲的林阿嬤年初跌倒後左手腳無力，家屬急送中醫大新竹附醫急診，醫療團隊啟動大新竹唯一「腦中風一站式救治」，大幅縮短檢查時間，確定阿嬤是急性腦梗塞中風，在黃金期三小時內施以「血栓溶解劑」成功搶救，並配合復健和中醫針灸，阿嬤恢復狀況良好可站立，目前已出院。

中醫大新竹附醫神經科醫師黃虹瑜指出，林阿嬤平時無中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，送新竹附醫急診，急診團隊立即啟動「綠色通道」（直接送急救室，優先檢查），並與神經科團隊進行「一站式救治」，發現患者右腦血管已有1/3缺血，經確認梗塞位置，立即施打血栓溶解劑，在發病3小時的黃金期內完成治療，阿嬤左腳大約術後10分鐘就可舉起。

中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正表示，「腦中風一站式救治」是指由醫師到病床旁，連續完成「無顯影電腦斷層」、「電腦斷層灌流檢查」、「電腦斷層血管攝影」等三個階段檢查。專門應用於腦梗塞的中風，腦中風病人的治療分秒必爭，愈早救治，癒後情形愈好、後遺症愈少。

陳睿正說，醫師先以「無顯影電腦斷層」檢查病人是否腦中風，再以「灌流檢查」確認腦缺血面積，最後用「血管攝影」確認血管阻塞部位。傳統做法是完成一個階段檢查後，再由醫師評估是否進行下一個階段，而「一站式救治」則是由醫師在病床旁直接完成三個階段，比傳統流程節省30分鐘到1小時，這些時間對腦中風病人來說非常重要。

林阿嬤說，發病當時，她在家中感覺左腳無力，自己還沒警覺到，還好家人堅持要立即就醫，醫療團隊也迅速治療救了她，現在她已經可以站起來，舉手擺動都沒問題，這都要感謝家人和醫療團隊。

陳睿正指出，中醫大新竹附醫是目前大新竹地區唯一實施「腦中風一站式救治」的醫療機構，院方創建腦中風中心，透過跨科別合作，從急診綠色通道、專門門診、健檢篩查門診、復健與中醫針灸，形成一站式診治模式，讓大新竹病人有更好的醫療服務。