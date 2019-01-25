心路讓障礙者走出家門 更期待工作

2019-01-25 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



心路基金會服務的個案阿杰18歲從高職畢業後，就待在家裡，沒有什麼動力找工作。父母雖然對他疼愛有加，但也期待他能學習謀生自立，將來能減輕手足的負擔。於是透過介紹，讓阿杰來到愛重中心。

剛開始，阿杰是個「差不多先生」，他雖會表示：「我要工作。」但社工觀察，阿杰不論是預備餐食、整理房間、練習做手代工等等，學習都較為被動，常常有完成就好。

一年過去了，阿杰同一批入住的同儕們陸續「畢業」，每個歡送會都辦得風光，阿杰對於「工作」有了憧憬，學習變得積極。2018年阿杰滿20歲，他將中心所學帶回家，協助洗碗、掃地、整理房間，爸媽詫異他的改變。阿杰也媒合到文具包裝的庇護工作，他在中心手代工反覆練習的物件組合包裝、黏貼標示等，讓他能勝任工作。

愛重服務中心主任王宜慧說，當家庭提供的支持受限，他們也容易受困不前。另外當家庭過於呵護，障礙者養成依賴的性格，也會拒絕長大。合適的服務，讓他們不再只是「被照顧」，可以更獨立自主。障礙者轉入一份工作、在社區獨立生活，或進入下一階段的服務，「用對方法，每個生命都能重新來過。」

這樣的服務也面臨挑戰，王宜慧說，現行的政府制度下，以重度障礙者的補助最充足，然而愛重中心以服務輕度、中度障礙者居多，每年需要自籌的經費居高不下，皆在400萬元到500萬元之間，需要社會大眾捐款，支持障礙者生活自立，勇敢走出新路。