61歲獨居中風婦 每天坐著等孩子回來

2019-01-25 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



伊甸基金會新北市居家式服務類長期照顧服務機構在年節前夕，為失能、獨居長者，舉辦共7場到宅「愛‧圍爐」，至失能、獨居的長者及身心障礙者家裡，陪他們一起開心享圍爐。

伊甸三峽服務中心在地服務近二十年，為擴及服務範疇以及提供更多元的照顧服務，於民國106年起成立新北市居家式服務類長期照顧服務機構，於三峽、鶯歌、樹林、坪林等區提供照顧管理、家庭支持、居家照顧及喘息服務等。機構成立至今，已服務逾600位失能、獨居長者及身心障礙者家庭。

其中，也為今年61歲獨自住在三峽區五寮里的春月阿姨辦了一桌桌菜，因為地處偏遠，孩子都在外地工作，有空才會返家探視。十年前中風後，右半身無力偏癱，平日行走或外出都需要四腳拐手杖及輪椅。行動不方便加上高血壓及視力退化，所有日常生活，包含身體清潔、穿脫衣褲鞋襪等，都得靠先生的幫忙。五年前先生過世後，家人便為她申請居家照顧服務，讓獨居的阿姨可以持續獲得照顧與陪伴，同時也減輕沉重的照護壓力。

居家照顧服務員張鈺琳說，中風獨居的春月，沒辦法做任何事，也沒辦法走遠，平常就是在家坐著等天黑，只有她來的時候，才能吃上一頓熱騰騰的飯菜、洗個乾淨的澡、說上幾句話，偶提及不常在家的兒女，春月就忍不住的哽咽，泛紅的眼眶，流露出對兒女滿滿的思念以及難言的無奈，讓人很不捨。因為不忍春月日復一日的在家枯坐，張鈺琳偶爾會開玩笑地說要帶她去走走，她形容，不願走出家門的春月阿姨，好像還在等待著孩子返家，又像是不再對自己平淡無味的人生有任何期盼。

伊甸舉辦「愛．圍爐」活動已邁入第六年，雖然年菜募集十分困難，但將於全台舉辦30場圍爐活動，邀請2500位服務對象與家人一起團圓，並為200位行動不便的長者或身心障礙夥伴準備年菜送到家，希望大家都可以享用一頓溫馨的年夜飯，不再是一個人的圍爐。