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揮別痠痛 豬年如意操讓你更健康

2019-01-25 11:44聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

國泰綜合醫院復健科簡文仁治療師提醒大家避免過年期間吃太飽，運動做太少，長假後全身痠痛使得健康亮起紅燈。簡文仁治療師今天示範豬年五好如意操，希望民眾在過年期間多做五好如意操伸展關節強化肌肉，達到心肺有氧及協調平衡的效果，更有精神迎接充滿挑戰的2019年。

第三式 豬心性好 謙卑免爭吵。記者徐兆玄／攝影
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第四式 諸君安好 健康沒煩惱。記者徐兆玄／攝影
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第一式 豬體大好 全身都是寶。記者徐兆玄／攝影
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第五式 豬年最好 財富滿寶島。記者徐兆玄／攝影
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第二式 豬肉吃好 營養真不少。記者徐兆玄／攝影
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