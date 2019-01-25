清明連假離島航線13萬個座位 下周一搶票

2019-01-25 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



交通部民航局大樓外觀。記者洪安怡／攝影 分享 facebook 今年清明假期自4月4日周四至4月7日周日，一共4天連假，民航局規劃加上連假前後兩天，一共6天為航空疏運期。民航局表示，這段期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1562架次，計13萬5366個座位，下周一上午9時起開放訂位。後續亦將視需求狀況適時增班。

此次清明連假期間，4月3日至4月8日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假期間，以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。其中澎湖航線（不含澎湖—金門航線）798架次、6萬5526個座位數，金門航線616架次、5萬9900個座位數。馬祖航線148架次、9940個座位數；總計上述3離島航線共計提供1562架次、13萬5366個座位數。

民航局提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段108年4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，以及108年4月6日至4月8日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。