上仼滿月加碼送 侯友宜：深澳鐡道自行車優惠到元宵

2019-01-25 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



最美海岸深澳鐡道自行車，原本優惠價到月底，侯友宜市長在就職滿月的今天，宣布加碼延長優惠票價，單程每人100元至元宵節，並開賣旅遊套票，讓民眾一路暢遊。

侯友宜上任滿月，今天一早體驗深澳鐵道自行車，並宣布延長優惠票價到元宵節。記者吳淑君/攝影 分享 facebook

侯友宜市長今早特地來到位於瑞芳、串接青春山海線各景點的樞紐～深澳，騎乘深澳鐵道自行車。

他說，這一條線非常美麗，為了推薦更多民眾感受深澳鐵道自行車的樂趣，在就職滿月這天特別親自加碼，將原定僅至1月31日為止的優惠票價(單程每人100元)，延長至2月19日止。

讓民眾從年假一直到元宵節都能以優惠票價前往。深澳鐵道自行車預計於2月20日恢復原價150元，正式開始營運。

侯也推薦在地漁會及社區媽媽的漁村特色美食，包括白帶魚米粉湯等，都是取用當地最新鮮的漁獲，將當地的海洋食材結合媽媽的味道，讓大家吃到彷彿自家廚房中充滿人情味的特色料理。

市長更宣布新北市政府將於1月28日0時起同時開賣優惠套票，結合周邊景點及特色體驗，包括水湳洞、金瓜石、九份、象鼻岩、深澳漁港、海洋科學博物館、山城美館、地區咖啡館及漁村料理，以最低480元的優惠價格發售，共計2,000份套票，售完為止，套票預約請上新北市觀光旅遊網。

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