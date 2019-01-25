年前發大財！11-12月期統一發票開獎 千萬獎號「88515559」

2019-01-25 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



一發票多元兌獎制度上路。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

去（107）年11-12月期統一發票獎今天在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為「88515559」；二百萬特獎獎號號碼為「47551146」。本期中獎發票自今年2月6日起開始兌獎，期限至明年5月6日。

去年11-12月統一發票中獎號碼開獎，中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）「88515559」；特獎（200萬元）「47551146」；頭獎（20萬元）3組分別為「83513656」、「85250862」、「61472404」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。增開六獎3組，末3碼分別為「185」、「079」、「442」。另外，雲端發票專屬獎項公布在財政部稅務入口網站。

財政部提醒，郵局不再提供兌領獎服務，改由第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等1萬3千多辦理兌領獎，並新增網路APP兌獎，讓民眾兌領獎更方便。

財政部表示，已下載「統一發票兌獎APP」並儲存雲端發票訊息的民眾，就可立即享有自動對獎的好處。不過，仍要等到2月6日，才能透過發票APP的「我要領獎」功能來領獎。

另外，去年9-10月期發票兌獎期限只到今年3月5日止，還沒有對獎的民眾，要把握時間，說不定千萬富翁就是你。