北市A流感個案死亡 52歲女性發病至死亡僅12天

2019-01-25 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市聯合醫院和平院區爆發病人、護理師共13人群聚感染Ａ型流感，其中一名51歲女性23日晚間10點死亡。醫務長陳修聖指出，該名個案12日掛急診，急診時就高度懷疑流感併肺炎住院，15日病情加重轉進加護病房，23日不幸死亡。為防止疫情擴散，流感監測從原定的1月29日調整至1月31日為止。

聯醫流感群聚約自本月10日起有病房民眾得到A流，一周後陸續有護理人員出現類似徵狀，本月18日起較多人感染情況，13位受感染的流感病人都有做快篩，不過只有1人為陰性，但檢體送驗13人都確診流感，每位病人都服用克流感治療。

此次得到流感的有6位護理人員、7位病人，醫院裡得流感的醫護人員過去都有接種過流感疫苗。目前除1人死亡，另有1名醫護人員已返院上班，其餘病人分散、分區，入住單人病房隔離治療，醫護人員則部分在家自主休養，病房沒有新增流感個案，院方稱其他患者病況穩定。

陳修聖今上午於和平院區急診門口進行回應，提到該名死亡女性個案住院後，院方雖積極治療，但她的肺部浸潤情形逐漸嚴重，對抗流感藥物效果也不是很好，病人稱沒有打流感疫苗，也沒有慢性病史，從12日至23日發病到不治。