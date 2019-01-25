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美呆了！到台南夜賞月津港燈 這裡別錯過

2019-01-25 10:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市新營區天鵝湖公園美景。圖/台南市民政局提供
台南市新營區天鵝湖公園美景。圖/台南市民政局提供
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台南市長黃偉哲就任後，極度關心溪北的發展，要求各相關部門政策上全力支援，春節期間鹽水區舉辦的「月津港燈節」，已具全國知名度，今年更以「隨光呼吸」為主題，吸引眾多藝術家參展，預料將有眾多遊客前往。

台南市政府民政局長顏振標認為，新營地區也有豐富的美食文化，如豆菜麵、鴨肉羹、臭豆腐等等，更有諸多美景如天鵝湖、南瀛綠都心、台糖鐵道園區等等，引人入勝、別具魅力，與燈結合，正是紅花配綠葉。

顏振標指示新營區公所與新營社區大學合作，推薦「日遊新營，夜賞月津」兩條深度體驗路線。

為增加景點可看性，以便吸引更多遊客，新營區特別用心營造各個景點，如天鵝湖延長噴水池噴水時間與頻率、加裝夜間彩光投射照明、門面綠美化，以及南瀛綠都心「賞花迎新春」的粉紅豬花海和新營太子宮的全台最大新春燈籠等，都相當精采可期。

新營區公所與新營社區大學合作規劃的兩條深度體驗路線：

路線1──「鐵道、圳道、好運到」：新營之所以有本事吸引眾多外地人前來生活，除了神明的福佑，還來自它的良好體質-嘉南平原上，急水溪畔的絕佳地理位置與嘉南大圳造就出的產業條件，日治時期新營糖廠與縱貫鐵路新營站的設置更讓新營成為週邊鄉鎮的中心，許多人為了討生活落腳新營，也在這處「新天地」開展出璀璨的新生活。

在春暖花開的時節，最適合走踏這塊寶地，坐上行過急水溪的五分車，拜訪曾讓新營繁盛一時的糖廠，體驗手作甘蔗紙與活字印刷的魅力；再到新營人的灶腳-第二市場品嚐「日常新營味」；飯後以閒適的步履散步到真武殿，感應上帝爺對外地人的福佑；再前往卸鹽台輕撫糖鹽共容的光陰歲月；然後來到歷史可上溯百年，前身為新營神社的南瀛綠都心，讓朵朵春花帶來新氣象；再走進歷史建築「三一宅」，在這棟幽雅的日式建築裡以茶與注連繩，進入日治新營的時光；最後在波光瀲灩的埤寮埤-天鵝湖欣賞魔幻的夕照美景。

路線2─新營西部鄉野傳奇：新營是鄭成功實施「寓兵於農」的見証，不只留下「中營」、「後鎮」、「延平」、等與國姓爺及屯田有直接關係的地名，更流傳著國姓爺妹妹與妹婿曾落腳定居於此的傳說，日久稱謂成地名--「姑爺」所住之地於是成了「姑爺里」；姑爺里與其週邊的村落被新營人統稱「西部」或「西部九里」，因著鄭成功與靠近急水溪畔及倒風內海，成為新營最早發展的區域，隔鄰的鐵線橋曾是盛極一時的商港，商賈雲集、店舖林立，「橋頭媽」可是當時最重要的信仰。

但水能載舟亦能覆舟，曾經的良港因淤積，風光不再；好在不遠處的村落因為太子爺的「發揮」，讓西部再次站上浪頭，更因身居「全台太子爺總廟」而吸引絡繹於途的信徒、參訪者。

春節即將來到，台南市長黃偉哲和民政局長顏振標歡迎大家偕同親朋好友於月津港燈節期間到新營區來行春、旅遊，體驗宜居城市的多樣魅力。旅遊建議路線：

1、新營火車站→曬書店→八老爺五分車站→五分車體驗→新營糖廠→糖福印刷廠→新營第二市場→真武殿→卸鹽台/東太子宮車站→南瀛綠都心→三一宅→天鵝湖→新營火車站。

2、新營火車站→舊廍古榕/舊廍里→太子宮→姑爺里風味餐→姑爺社區活動中心→姑爺厝→鐵線橋→急水畔酪農場→新營火車站。

台南市新營區天鵝湖公園美景。圖/台南市民政局提供
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台南市新營區天鵝湖公園美景。圖/台南市民政局提供
台南市新營區天鵝湖公園美景。圖/台南市民政局提供
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火車站日式建築
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