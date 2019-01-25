在時差裡走跳 林予晞用攝影找到獨處的自己

2019-01-25 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



推出攝影個展後，最讓林予晞開心驚喜的是，獲得很多人給她的回饋，也擴展出更多的受眾，認識到非演員的林予晞。記者林俊良／攝影 分享 facebook 逼真卻又不是真正的自己，可以說是演員的寫照，那如何創造自己的生活風景？對演員林予晞來說，她從大學、空姐時期就一路拍照至今，接觸底片攝影的時間逾十年，攝影從一開始的排解孤單，現在對她來說已是相當重要的獨處時光。去年底林予晞推出首場攝影個展「時區檔案」，將自己的攝影日記公開呈現，而她個人第一本攝影集《時差意識》選在她的生日1月26日同天誕生，也代表著曾當過空姐、幕後、演員的林予晞，將再透過攝影師的角色創造更豐富的可能性。

一般來說，女演員投資自己最多的地方，可能是把錢花在外在的保養或衣物行頭居多，但林予晞則把錢多半都花在攝影這件事。

時區、時差是林予晞在攝影展、攝影集的一大命題，她談到「我常常覺得自己在調時差，這個情形從在美國讀書、去國泰當空服員，到後來當演員穿梭在不同的角色身份中，我都有這種感覺。」

她回溯到更早的記憶，「我從小就是一個時間感跟別人有點不同小孩，幼稚園午休時全班都睡著了，只有我一個人醒著，我眼睛張著觀察大家在幹嘛，但每個人好像都在這個時空裡很適應得來，只有我一個人格格不入。」接著回想起媽媽形容她出生的樣子「很多娃娃大部分時間都是在哭，但我不是，好像是捨不得不看這世界的樣子一直東看西看，直到很累才會閉上眼睛睡覺。」

但感受到與他人的時間差，不代表林予晞的人際交往有隔閡，反而是她從小就愛與人互動，根本人來瘋，只要有人在，她就會把自己投入進去直到電力放盡。因為見到人就會把自己全然交出去，她後來開始喜歡有點時差的狀況，她在攝影中找到可以獨處的自己。「因為時間差的關係，變成跟別人的關係會抽離出微妙的距離，代表有段時間是你自己的。攝影時是我很自在的獨處時光，這過程對我來說很重要。」

偏愛底片機的她分享，「沖洗底片的時候，看到顯影出來的畫面，是跟想像不一樣、出乎意料的風景時，讓我很快樂，這證明攝影是活著的這件事。」