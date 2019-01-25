又要變天了！明強烈大陸冷氣團南下 低溫下探10度

2019-01-25 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



大學學科能力測驗第一天出現好天氣，但明天又要變天。中央氣象局指出，今天白天各地為晴時多雲，天氣與氣溫表現與昨日類似，大致上高溫比昨天回暖1至2度，天氣穩定，但到了明天，因為有一波強烈大陸冷氣團南下，中部以北和東北部低溫下探10度，迎風面也會出現降雨，預計要到周一白天才會再轉晴。

今天清晨受到輻射冷卻效應影響，平地最低溫出現在嘉義為11.5度，西半部及東北部地區整體低溫也約12至16度，花東地區約17度左右。

白天溫度方面，北部、宜花高溫可以來到22、23度左右，中南部和台東高溫約24至27度；氣象局預報員程川芳指出，今天基本上溫度都在回暖，高溫比昨天回升1至2度，各地天氣晴朗，僅東半部有零星降雨，但由於日夜溫差大，白天可能很熱，到了晚上溫度下降容易著涼，需多留意。

氣象局上午還發布陸上強風警報，除了高雄市、嘉義市、南投縣、台北市之外，其餘全國18縣市全在警報發布範圍。

程川芳表示，明天有一波強烈大陸冷氣團南下，預計影響兩天時間，到下周一清晨。這段期間中部以北和東北部低溫下探10至13度，其他地區低溫下探12至15度，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區都有機會降雨，中南部天氣則相對穩定，仍有機會看見陽光露臉。