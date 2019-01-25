2月2日起 運彩提供週末24小時投注服務

2019-01-25 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



運彩甜心邀請大家一同加入週末24小時投注。圖／運彩提供 分享 facebook 台灣運彩宣布，2月2日（六）零時起，正式提供週末24小時投注服務，讓消費者週末深夜看比賽不寂寞，精彩賽事更有感。此外，台灣運彩推出春節加碼活動以及網路會員投注抽獎，提前為過年加溫。

運彩表示，新春兩大加碼活動外加一全新玩法，1月29日（二）凌晨零時起提供消費者投注，包括「過三關」以上過關獎金全面加碼，「籃球特尾樂」獎金倍數升級最高8,000倍，以及全新提供美國職籃「球員得分大小」投注，網路會員投注滿額享週週抽switch或電競筆電及耳機。

運彩表示，以往會在重大賽事例如世足賽、奧運等期間提供24小時投注的服務，讓消費者能夠不受時間的限制，充分享受賽事帶來的樂趣，獲得非常多的正面迴響，為了回應消費者心聲，並在主管機關政策支持下，今年農曆春節前夕，正式宣布運動彩券自2月2日（六）凌晨零時起提供週末賽事24小時投注的服務，除了搶搭過年商機，也想讓消費者在春節有不同以往的過年娛樂活動。

消費者可以透過網路或是前往投注站投注，預計將有超過300家運彩投注站投入週末24小時營運，足球、籃球賽事火熱進行中，棒球季即將開打，多元的深夜賽事，肯定會吸引消費者目光。

運動彩券銷售的10%挹注國家運動發展基金，讓政府能夠有更多經費用在培育、照顧運動人才，協助國際體育交流等。運彩表示，春節期間推出加碼活動，除希望消費者可以快樂過好年，也可以運用年終獎金投注運彩替自己爭取抱回獎金的機會，同時也為運動發展基金加碼。

1月29日（二）至2月10日（日）一個全新玩法及兩項春節加碼過年前提前起跑。台灣運彩推出美國職籃全新玩法，選定美國職籃明星球員，提供90個NBA「球員得分大小」投注，可於賽前預測該位球星比賽當天「個人得分成績」得分高或低於台灣運彩開立的大小分值，不僅可以為自己喜愛的球星加油，更添看球的刺激與樂趣。