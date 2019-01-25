彭啟明：把握周五暖冬 周六冷空氣報到急降溫

2019-01-25 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天是晴朗回溫穩定的一天，建議大家把握曬洗厚重衣物棉被，要留意的是今天晚上開始，新一波冷空氣又來報到，從北到南逐步的影響。他說，這波在周六的感受會很明顯，溫度會大幅往下掉，比較偏乾冷。

彭啟明指出，冷空氣從昨天開始已經減弱，今天清晨仍受到輻射冷卻影響，嘉義、新竹才12度，台中及淡水13度，台北市還有15-16度。他說，今天是好天氣，但目前中南部空氣品質相當差，不少地方已是紅害等級，外出要留意所在地的空氣汙染物濃度，適度的減少不必要戶外活動。

他說，今晚新一波冷空氣南下，除了迎風面的東北角偶有局部地形雲雨之外，就是回到典型東北風，北部較為陰沉，中南部穩定的天氣。彭啟明指出，下周日、一的清晨低溫，西半部空曠區域有機會跌破10度以下，台北市則是11-12度間，中南部較不受到影響，但溫度還是會略降一兩度。

彭啟明說，今明反差較大，例如今天北部的高溫有機會到21-22度，中南部24-26度，周六北部則一下子降到15-16度，中南部23-24度，對參加學測的考生及家長，尤其北部的家長，要注意身體的狀態。

下周二、三開始逐漸回暖，一直到下周四、五，彭啟明說，可能在下周五、六有波冷空氣南下，目前這波的強度還有變化空間，可能不若這幾波的強度，很快就回溫。至於9天連假，目前掌握的訊息來看，可能前半段屬於回溫較晴朗的天氣，和這兩天類似，非常的乾爽，後半段有機會有波冷空氣接近，水氣略多一些，強度上還看不到更強冷空氣的機會，但還有變動空間。