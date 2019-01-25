吳德榮：明強烈大陸冷氣團又報到 東部也冷

2019-01-25 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天冷空氣減弱，氣溫漸升，不過明晨又有強烈大陸冷氣團南下。 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，下一波的強烈冷氣團強度與剛過的這波相近，但影響範圍稍大，除了西半部，對東半部的影響較明顯。

吳德榮指出，最新（24日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日西半部晴朗；東半部多雲，有局部短暫雨的機率。冷空氣減弱，氣溫漸升，北台灣氣溫約可升至23度，中部及東部升至25度，南部升至28度左右。

他說，明晨起強烈大陸冷氣團南下；迎風面水氣增多，北海岸、北部山區及東北部有一些局部雨；台北雲量增多、鄰近山區有零星飄小雨的機率。北台灣氣溫明顯下降、轉陰冷，其他地區氣溫逐漸下降；下周日、周一各地又轉為晴朗早晚很冷的天氣，中部以北沿海、空曠地區最低溫，將降至10度以下。下周二至四（29至31日），冷空氣逐日減弱，白天高溫漸升，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮說，以最近兩天模式模擬的強度，應仍為強烈大陸冷氣團，達到寒流的機率並不高，也就是台北市最低溫不會≦10度。

中央氣象局表示，周六（26日）另一波強烈大陸冷氣團南下，下周日（27日）至下周一（28日）清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫約10至13度，其他地區也只有12至15度。

氣象局說，其中26日深夜至27日清晨最寒冷，台南以北及東北部沿海空曠地區有10度左右低溫發生的機率，請大家注意保暖；天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。