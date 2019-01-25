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限買冷氣冰箱 節能補助最高3千元

2019-01-25 00:35聯合報 記者張語羚莊琇閔施鴻基／連線報導

經濟部長昨天表示，節能家電補助最高三千元，限制在冷氣、冰箱，且必須符合汰舊換新條...
經濟部長昨天表示，節能家電補助最高三千元，限制在冷氣、冰箱，且必須符合汰舊換新條件。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部日前同意節能家電可列入補助，經濟部進一步敲定訂定補助標準。經濟部長沈榮津昨天說，節能家電補助將秉持三大原則，每瓩補助一千元、最高三千元，補助項目限制在冷氣、冰箱，且必須符合汰舊換新條件。另也將持續推動補助電動機車，預計將有四萬輛受惠。

縣市可加碼補助金額品項

經濟部去年推動的「縣市共推住商節電行動」，只補助服務業汰換空調和照明等，在家電業者反彈下，今年擴及家電，亦即補助對象擴及住家。補助金額和品項由縣市政府決定，家電補助金額必須在原來經濟部撥給地方十八點八三億元縣市補助額度內支應。

可回溯至去年12月7日

沈榮津昨天則進一步宣布補助標準。他表示，提及新春展望包含出口、投資、建設、消費四大面向，期望以消費帶動內需，因此鎖定冷氣、冰箱兩大節能家電，以每瓩為單位補助一千元，上限為三千元，並可回溯至去年十二月七日。地方亦可自行加碼補助金額及新增汰舊換新項目等。

目前補助細節尚未定案，能源局表示，將與地方政府討論相關細節後，待內容正式定案才會對外公布，宣布時間尚未出爐，僅能確定補助金額、品項等。

北市最高1戶補助1萬5

目前雙北已有初步方案出爐。北市府產發局昨天定案，擴大包含住宅的家電汰換補助，一個家庭最多可補助汰換三台冷氣、兩台冰箱，最高可補助一萬五千元，只要設備汰換安裝地址在台北市都可申請補助。補助要點預計一月底前公告實施。

新北環保局低碳中心主任鄧筱光說，新北市的汰舊換新方案尚未發布，但原則上主要補助新購一、二級效能冷氣機、電冰箱，冷氣機每瓩補助一千元，上限三千元；電冰箱每公升補助十元，每台上限也是三千元。時間從去年十二月七日起算，兩年內都能申請，但須保留購買證明文件、設備汰換前後照片、回收證明、裝機地址證明等文件，預計四月才會公告。

經濟部家電
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