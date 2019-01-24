酷聖石新品「濃脆雪糕」 13種配料打造專屬口味

2019-01-24 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一支好吃的冰淇淋，若是再搭配上脆口的巧克力，雙重口感同時在嘴巴融化，可以說是吃冰棒最高享受。COLD STONE酷聖石冰淇淋趕在農曆春節前夕，於板橋門市推出全新冰品「濃脆雪糕」，除了現場新鮮現做，將冰淇淋包裹在濃郁的巧克力中，民眾還可以在雪糕上加入各種配料，搭配出專屬自己的美味雪糕。

COLD STONE近年來不斷朝向創新冰淇淋專賣店模式前進，提供消費者多樣化冰品選擇。今年首次推出「濃脆雪糕」系列新品，將法式玫瑰鹽香草風味冰淇淋，急速淋上黃金比例苦甜濃郁的巧克力，達到極濃、極脆的雪糕特色。其中「繽紛美莓雪糕」、「搖滾杏仁雪糕」、「巧克三重奏雪糕」，為3款固定配料的經典濃脆雪糕系列。另外，民眾也可以選擇「自創濃脆雪糕」，在多達13種配料、淋醬，愛吃什麼就加什麼，一共有多達286種客製化搭配。

新品「濃脆雪糕」於板橋車站B1門市限店供應，同時，為慶祝濃脆雪糕上市與「板站門市」重新開幕，1/25至1/27連續三天，板站門市將舉辦「濃脆雪糕袋著走」活動，凡購買濃脆雪糕即贈COLD STONE限量造型提袋(每日限量50個)，

COLD STONE板站門市基本資料

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號，板橋車站B1（(環球購物中心板橋店B1)

門市電話： (02)8969-3346