偶爾自閉、痛恨裝熟 7件事看出妳是「開朗型內向人」

2019-01-24 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



跟熟悉朋友在一起很開心，但獨處或在不熟悉環境裡，卻會很安靜，你／妳或身邊也有朋友有這種特徵嗎？這就是現在心理學界最當紅的「開朗型內向人」（outgoing introvert）。

人的個性，已經不再是內向或外向這麼兩分法，許多人在面對不同的境況，會有不同的反應，隨著人類社交的多元，現在出現「開朗型內向人」。簡單來說，就是外表看似健談、開朗也幽默，但獨處時，卻又纖細且享受獨處時光，也不太愛跟陌生人有太多接觸。

想確定自己或朋友是不是「開朗型內向人」，來看看下列七件事情，有沒有符合。

一、跟陌生人，愛用社群軟體溝通

有些人，面對陌生人可以馬上相談甚歡，但開朗型內向人不喜歡跟陌生人面對面，如果能透過臉書、LINE等社群軟體，這樣來跟對方互動與了解，反而更有用，且相談甚歡，不過他也不會整天膩在手機裡，所以也不會秒讀秒回。

二、會「選擇性」社交，不會不愛社交

社交對開朗型內向人來說，是「選擇性」的問題，面對不熟悉或覺得不對盤的人，社交的話題都會無關緊要，且不喜歡別人刺探隱私的問題；但若覺得對方很對盤，自然會相談甚歡。

三、一定要有自己的時間與空間

開朗型內向人會社交，但也需要自己的空間與時間，所以偶爾會耍自閉，不跟朋友聯絡，就只想要自己做些事情，這時候就讓他們好好獨處，不要打擾，反而之後相處會更好。

四、討厭「傳統」的想法與做法

雖然這類型人會耍自閉，但不對許多事情，卻都有很開放的想法，也不喜歡被「傳統」束縛，所以不要對他們說，「別人都怎麼樣」、「以前都這麼做」，這樣會惹怒他們。

五、被情境影響心情與能力

開朗型內向人的心情，頗容易受到當下情況來影響，若是在不熟的環境，他會強迫自己去跟大家表面上的聊天，但很容易消耗好心情與能量，很快就會覺得累了，但如果是好朋友面前，反而會更開心。

六、充電是人生必須的

面對人生太多事情，開朗型內向人超重是「充電」，可能是出國玩一玩，也可以是自己找空間、事情去體會，總之就是把自己掏空，真的很重要！