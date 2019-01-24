名醫骨折住院竟發現罹癌 張天鈞決定放慢腳步

2019-01-24 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台大醫院內科名譽教授張天鈞最近因大腿骨折住院，從醫師變成病人，又發現罹癌攝護腺癌，讓他對人生有許多領悟。張天鈞與聯合報健康版讀者分享他的住院心情，將於一月廿五日刊出，以下內容讓大家先睹為快：

生命，真的很脆弱。從台大醫學系畢業後成為醫師的我，因逐漸有了些名氣，看診人數眾多，成為民眾口中的「名醫」，卻也開始有了些壓力，睡不好的症狀越發明顯，約莫10年前開始服用安眠藥，雖變得好睡、長期下來卻也變得依賴。

去年10月底，睡夢中跌倒，導致大腿骨骨折需住院打骨釘，住院這段時間，讓我對生命有了另一層省思。

我專長為內分泌治療，從台大內科部代謝內分泌科退休後，擔任名譽教授，除在抗老及諮詢中心看診外，也在醫者診所、亞東醫院跟遠東診所看診。亞東的診我未立即答應 ，除了捨不得原來的病人，需坐捷運去板橋也讓我有些退卻，而後在朱副董事長協調下，林芳郁院長司機在接送院長時，順道來接我看診而解套。

不過這一次，因院長早上要公出，前晚通知派另一輛公務車提早於上午七點來接我。我是個急性子，知道此事後，當晚吃完安眠藥早早就寢，想說不打擾妻子而睡在和室。沒想到半夜三點就醒來，我開始準備整裝並打領帶；不知是太早起還是緊張，領帶打了五次才成功，後來有些迷迷糊糊走回和室時，被門檻絆到而跌倒。

跌倒當下發出極大大聲響，連一旁平常我畫油畫的用具都掉滿地，驚動隔壁房的女兒出來問我是否要緊，須送急診嗎？我當下不覺得痛，且覺得時間還早，應該再睡一下，於是對她說：「沒事，沒事，妳去睡吧！」我回到和室繼續補眠，睡夢中覺得痛楚越來越明顯，像是小時候腳被輾過的痛感，真正醒來後已起不了身，才發覺大腿已骨折。

但此刻我才想到，原來我半夜曾打過領帶、跟女兒對話過，其實當下我並不知道自己做了這些事。過去也有過類似的情形，我想我是夢遊了。一切如夢初醒，我請妻子與女兒告知司機不用接我，送我到馬偕醫院急診處，而後轉院至台大。

什麼是腳被輾過的痛感？得回溯至小五升小六時，家住嘉義六腳鄉蒜頭村的我，非常貪玩，一次放學回家路上被腳踏車輾過右小腿，休養了足足快半年才好轉，除了嚇壞父母親，那劇烈痛感更深植我心，也讓我對醫學產生興趣。

骨折後入住台大醫院的我，先在骨科開刀住院四周，再轉至復健科進行復健。剛開完刀的我行動不便，連坐在沙發上屁股都會痛，平常忙慣的我當下無事可做，一開始真的不能接受，主治醫師徐紹剛說是臀肌因沒訓練而會有點萎縮，多復健即可恢復；而在住院檢查時更意外發現我有攝護腺癌，心裏難過地不斷喊著「為何會是我！」所幸並未擴散，待復健完後隨即可開刀治療。

不過，這段日子也是我行醫以來休息最長的時候，住院期間收到多名我曾收治患者送來的花與卡片，希望我快好起來並繼續看診，讓我感動卻也感觸很深，忍不住落淚；年底時看見多位名人驟逝新聞，讓我體會人的一生其實無常，人總在絕望的邊緣，才會看清楚自己脆弱的樣子，也讓我決定積極復健。

台大的復健方式很有趣，每天上午物理治療，以腿部綁帶踢腿訓練肌肉力量；下午職能治療，教導如廁、手捧大顆球等，做平衡訓練；平時晚上七點到八點會有卡拉OK，鼓勵患者歌唱進行語言訓練，我最拿手的歌是「雪中紅」，按時報到的我更獲得獎狀，成為住院時一大樂趣。

「沒有什麼比健康更重要！」看似老生常談，如今卻真真切切地感受到。我今年70歲，以前急驚風、果決的我，總算會放慢步調復健，我告訴自己之後回歸看診時，要減少排診，給自己更多空間。