「花蓮迪士尼」超殺價！136坪總統別墅1人免6千

2019-01-24 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



甫開始試營運，就因獨特歐風城堡外型，而被網友譽為「花蓮迪士尼」、「花蓮霍格華茲」的瑞穗春天國際觀光酒店，近期推出一系列優惠方案，一泊二食9,000元起。其中最頂級的「格蘭總統別墅」，可獨享雙層電梯別墅、136坪的室內空間，一次能入住10人，更是下殺至5.8萬，平均1人6,000有找。

佔地20,000坪、約6.6座台北火車站大小的瑞穗春天國際觀光酒店，為天成飯店集團斥資60億打造的大型渡假型飯店。園區內共有40棟建築物，包括2棟飯店、33棟別墅，另更規劃有2,234坪的「金色水樂園」，包括室內外的兒童戲水區、黃金溫泉區等區域，可供戲水或泡湯的湯池就達108池，為全台同時結合親水與溫泉的主題水樂園。

本次瑞穗春天所推出的住房專案，針對館內城堡、莊園、格蘭別墅、親子別墅等17種房型均有優惠。原價32,000的城堡精緻客房，特價9,000元；而可供4人與寵物一同入住的寵物溫馨家庭房，原價52,000元，特價17,000元。入住均包含當日晚餐與隔日早餐。

其中，格蘭總統別墅室內達136坪，還有590坪的私人庭院，設有私人游泳池與大片草地、假山造景。別墅採雙層樓設計，共有三間套房，每間均設有溫泉池的浴室，共計5張大床，可供10人入住。原本定價「需電洽」，但優惠價58,000元，平均每人5,800元，還包含的價值1,730元2頓餐飲，適合多人入住。