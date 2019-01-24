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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

高市新增登革熱境外移入個案 衛生局加緊防疫

2019-01-24 19:27中央社 高雄24日電

衛生單位日前針對登革熱疑似個案環境進行清理消毒。 圖／高雄市衛生局提供
衛生單位日前針對登革熱疑似個案環境進行清理消毒。 圖／高雄市衛生局提供
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高雄市昨天新增一名境外移入登革熱確診個案，由於個案在社區暴露傳播風險達4天，加上當地病媒蚊指數不合格，防疫團隊正加緊防疫並籲請民眾配合清除孳生源，防範疫情擴大。

高雄市衛生局昨天接獲今年第4例境外移入登革熱確診病例，個案為20多歲本地男性，居住大社區觀音里，無特殊病史，1月12至18日至菲律賓探親，1月18日返台入境時無症狀，1月20日開始出現發燒、肌肉痠痛、頭痛等疑似登革熱症狀，隔天就醫被診斷為感冒，1月22日因症狀未緩解回診並抽血檢驗，登革熱NS1快篩結果陽性即住院隔離，昨天被判定確診個案。

衛生局指出，個案經治療後症狀緩解並已退燒。衛生局針對個案同行且同住家屬進行採檢，初步疫調尚未發現任何可疑個案。

不過，由於這名個案自機場入境時無症狀，返國後2天後才出現症狀直到確診，其社區暴露傳播風險達4天，為防堵社區爆發疫情，高市府病媒蚊監測人員昨天再調查個案大社區居住地及燕巢區活動地社區病媒蚊密度。

衛生局表示，調查結果，大社區觀音里及燕巢區鳳雄里布氏指數都為2級，查獲的陽性容器樣態包括花盆、碗及水桶等積水容器，顯示民眾對環境自我管理知能仍顯不足，未能建立巡查及清理積水容器習慣。

為遏止疫情擴散蔓延，高市府防疫團隊第一時間已對疫情發生里別執行孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，高市府防疫團隊並針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及相關列管點進行孳生源巡檢等相關防疫工作。

疫情登革熱病媒蚊
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