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新東陽迎接春節桃園機場送旅客福袋

2019-01-24 18:38聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

新東陽食品公司24日在桃園機場第1航廈3樓出境大廳舉辦「祈福納祥、豬事大吉」活動，現場設置創意燈籠繪製區，邀請書法老師一起與旅客一起繪製傳統燈籠，歡喜迎新春。

這項活動24日下午2時展開，由書法老師劉默霖、江瑜庭擔任指導，在朱紅色的傳統燈籠上繪製各種吉祥圖案或文字，送給旅客新春的祝福。旅客在新東陽消費滿888元，就可以兌換限量福袋，有機會抽中千元紅包等獎品。

新東陽食品公司24日在桃園機場舉辦兌換福袋活動，現場設置創意燈籠繪製區，讓旅客體...
新東陽食品公司24日在桃園機場舉辦兌換福袋活動，現場設置創意燈籠繪製區，讓旅客體驗傳統燈籠繪製。記者陳嘉寧／攝影
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新東陽食品公司24日在桃園機場舉辦兌換福袋活動，現場設置創意燈籠繪製區，讓旅客體...
新東陽食品公司24日在桃園機場舉辦兌換福袋活動，現場設置創意燈籠繪製區，讓旅客體驗傳統燈籠繪製。記者陳嘉寧／攝影
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新東陽食品公司24日在桃園機場舉辦兌換福袋活動，現場設置創意燈籠繪製區，讓旅客體...
新東陽食品公司24日在桃園機場舉辦兌換福袋活動，現場設置創意燈籠繪製區，讓旅客體驗傳統燈籠繪製。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場福袋
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