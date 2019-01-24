過年最怕塞車！大年初二到初四玩花蓮太魯閣交通全攻略

2019-01-24 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



過年走春最怕遇上塞車，搭乘大眾運輸工具，就能輕鬆玩景點。太魯閣國家公園管理處從大年初二到初四間（2月6日~2月8日）設置3條免費遊園專車路線，每天早上7點到下午2點半走遍燕子口、遊客中心、長春祠等景點，可搭乘任一班車到下一個景點，玩遍太魯閣。

太魯閣國家公園管理處從初二到初四間針對中橫公路實施交通管制，太魯閣往天祥方向每天早上7點到下午3點實施交管，天祥往太魯閣方向則是早上7點到下午3點半實施交管。此外，除了遊園專車、客運定期班車外，甲乙類大客車皆禁止通行，甲乙類大客車採總量管制放行，限行80輛，且須到新城（太魯閣）車站換通行證。天祥到太魯閣方向每天早上11點半放行30分鐘，管制區內已預定飯店住宿則可憑住宿單在中午12點後驗證通行。

為了方便旅客前往景點，同步規畫藍、綠、紅等3條免費遊園路線專車，以新城（太魯閣）站為轉運站，時間為早上7點到下午2點半。其中，藍線從新城開車經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口下車，從靳珩橋上車，綠水到天祥折返。回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站，約每30分鐘1班車，新城車站末班車為下午1點、天祥末班車是下午2點半。

紅線則是從新城車站出發，經過太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑，並在布洛彎折返，回程停靠長春祠、太魯閣加油站，再回到新城車站。大約每10分鐘一班車，新城車站末班車是12點半、布洛灣末班車是下午2點半。綠線則是從布洛灣出發，經燕子口步道東口下車，靳珩橋上車經綠水，到天祥折返後，回到布洛灣，大約每10分鐘1班車，布洛灣、天祥的末班車都是下午1點。