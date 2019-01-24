獨／免疫藥物治癌 健保署討論納入8種癌症

2019-01-24 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署以8億元經費將3種免疫藥品納入給付。 報系資料照 分享 facebook

健保署今天召開藥物共擬會議，達成共識以8億元經費將3種免疫藥品納入給付，至於適用的對象，目前綜整3個藥品共有8個癌別10個適應症，將以限縮在目前已無其它藥物可使用，且效益較高的病人訂定給付規定，並於下月共擬會議確認。

討論新增3種免疫療法藥品，針對黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型合杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌、胃癌等8種癌症治療。但由於部分細節尚在討論中，健保署將於年後再召開一次會議討論，盼能於最短時間將免疫藥物納入給付，讓無藥可醫的癌症患者受惠

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠指出，去年健保署通過可治療黑色素瘤的一種免疫療法藥物納入健保給付，今天再討論新增三款、針對上述八種癌症治療的免疫療法藥物，納入健保給付，而去年原本拍板最快今年一月起可給付黑色素瘤免疫藥物，但與廠商議價尚無共識，健保署今年總共編列八億元給付癌症新藥，另外三種新藥，盼透過協商議價能盡快有共識。

戴雪詠表示，由於經費有限，不可能對於每個癌症病人都給付，因此還設有一些給付條件，包括臨床上化療無效，也沒有其他標靶藥物可以治療，並對免疫藥物反映較佳者，但相關給付規定下月將繼續討論，盼能爭取到最快今年六月前，能讓免疫療法藥物上路。