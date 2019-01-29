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選好日子家運更好！除舊佈新 盤點大掃除的吉祥意義

2019-01-29 10:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

「年廿八，洗邋遢」，眼看就要過年，農曆過年前進行大掃除，可說是過年前的一項重要傳統，備受人們重視，打掃起來特別用心。那過年前為何要大掃除呢？在什麼時候大掃除更能解厄招福？馬上跟著科技紫微網來深入了解。

圖片來源／Shutterstock
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大掃除有何意義？

年底大掃除，各家各戶都要認真徹底地進行清掃，做到窗明几淨。一是為了提醒人們是時候除舊迎新，將家居收拾乾淨，無論在外觀或心理上，這都是好事。再者，每年一次的大掃除有助改善宅氣，拔除不祥，可在新一年的開始，將旺氣引入室內。

　

應在何日大掃除？

選個好日子去舊迎新，來年家運便會更加順利。一般來說，從農曆12月24日(今年國曆為1月29日)，這天是祭灶節也就是送神日（清屯），從這天開始就進入準備過年的階段，可以開始進行大掃除，只要日子不跟家中成員的生肖相沖即可。

以下為農曆2018年底相沖生肖，當日上榜的生肖可避免在此日安排打掃。

農曆十二月廿四　國曆2019年1月29日　沖屬猴（正沖庚申）

農曆十二月廿五　國曆2019年1月30日　沖屬雞（正沖辛酉）

農曆十二月廿六　國曆2019年1月31日　沖屬狗（正沖壬戌）

農曆十二月廿七　國曆2019年2月01日　沖屬豬（正沖癸亥）

農曆十二月廿八　國曆2019年2月02日　沖屬鼠（正沖甲子）

農曆十二月廿九　國曆2019年2月03日　沖屬牛（正沖乙丑）

農曆十二月三十　國曆2019年2月04日　沖屬虎（正沖丙寅）

　

應如何清理神桌？

家中如有神桌，在大掃除當日，先將神明移至另一張桌子，上面要鋪乾淨的布或紅紙，再以全新的布巾從上至下、由內至外把神桌上所有污垢清除。

　

大掃除後貼春聯有何宜忌？

大掃除後自然是要貼上新的春聯，增加春節的喜慶，也迎接新的開始。因為春聯往往會張貼一整年，其顏色及內容也會對家宅運有影響，所以貼春聯時要注意以下兩點：

第一、不可把紅色的春聯、窗花、福字等貼在流年的五黃災星及二黑病星的方位，以免加強這兩顆病星的力量，尤其以五黃災星為甚。豬年的五黃災星位於西南方，二黑病星位於東北方

第二、春聯中的字不宜與流年生肖相沖，否則有犯太歲之象。相沖情況：鼠馬相沖、牛羊相沖、虎猴相沖、兔雞相沖、龍猴相沖、蛇豬相沖。所以，豬年便不應貼上有「蛇」字或相同諧音的春聯，如「龍蛇飛舞」、「豪奢放逸」等等

　

大掃除雖然辛苦，但是撇開習俗意涵，乾淨的家居也對我們的身心有助益，希望這些原則能幫助你更有動力除舊佈新，給自己一個嶄新的金豬年。

　

【延伸閱讀】

新年必算！解析2019七大運勢

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