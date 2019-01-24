除夕吃到初五 年菜吃到怕了嗎 營養師：這樣吃 開春就解膩

2019-01-24 00:00 文／ 茶裏王 提供



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大啖年菜慰勞五臟廟 小心反而膩口食不下嚥

年關將近，又到了要圍爐大啖年菜的時候了，不只是慰勞自己一年來的辛勞，也是難得跟家人親友團聚的機會，佛跳牆、紅燒蹄膀、糖醋魚等年菜重頭戲可是一道都不能少，必需面面俱到才能吃出年味。

但其實烹飪的過程中，為了達到色香味俱全，難免會以重口味、高油高鹽的方式去調理，像是先油炸再淋上酸酸甜甜的糖醋醬汁，令人食指大動的糖醋魚；或是用醬油和各式佐料熱鍋爆香後，再滷到醬汁浸透、Q彈可口的紅燒蹄膀；更不用提以豬腳、火腿、排骨、雞高湯、海鮮等食材長時間熬煮的佛跳牆，集山珍海味的美味於一盅，雖然美味，但也一口口吃進脂肪和膽固醇。

尤其年菜通常都是滿滿一桌，民眾往往吃沒幾道就覺得相當膩口而無法繼續食用，但又覺得倒掉了可惜，因此接連幾天只好不斷地將前一餐沒吃完的年菜再加熱，吃到最後看到年菜就怕。

專家表示，若你也每年被這種情況給困擾的話，其實只要年節這幾天在料理上加點巧思，以及用餐時搭配適合的佐餐選擇，就能吃的暢快，又能降低口中膩感。

覺得食物太油膩? 營養師：身體在發出警訊

開業營養師趙函穎提到，年節期間是民眾容易不小心攝取過多脂肪的時節，也常常吃到嘴巴滿口膩，但其實膩並不單單只是心裡感覺，而是身體所發出的警訊。當我們吃進蹄膀、佛跳牆、高溫油炸快炒的料理時，也可能跟著攝取較多的脂肪酸，這時就容易感到吃不消的感覺，雖然程度因人而異，長期下來更可能對身體造成不小的負擔。

趙函穎說，其實民眾也不用太擔心，遇到覺得膩口或是擔心食物吃太重口味時，可以喝濃茶來緩解這樣的情況，原因在於茶中的胺基酸可以引起口腔的回甘反應，沖洗味蕾、緩和口中的油膩感，達到濃甘止膩。

美食家教你如何濃甘止膩 又吃出創意年菜

人氣美食專家鄭小柔分享，不管是工作上遇到比較油膩的餐點，或是逢年過節時的大餐，如果料理口味很重或是飯後覺得油膩時，她喜歡來瓶濃茶佐餐，不只可以刷新味蕾，繼續吃下一道，茶香也賦予食物更上一層的體驗。

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她也提出民眾在吃年菜時的搭配建議，像是酸甜的糖醋魚或是各種吃美食集大成的佛跳牆，過癮地享用一輪山珍海味後，可以來瓶濃綠茶，帶走食物的膩感，茶香更能提出海鮮的甘甜和肉的美味；而像是燉肉或是其他醬油燉煮的料理，她喜歡配著濃烏龍茶，爽口的茶可以中和滷汁的重口味，留下濃韻深長的茶香。

而民眾如果擔心年節每天都吃一樣的年菜，也可以在料理上做點小變化，例如把沒吃完的五花肉切片跟蔬菜一起拌炒，魚頭加點薑絲、青蔥等熬湯，輕輕鬆鬆給家人年節每天不一樣的美食體驗，揮別於往年餐餐都吃一樣料理的煩惱。

營養師：身體的膩也不容忽視 小心體脂肪默默在新年累積

營養師趙函穎提醒，除了口中油膩不適外，來自油膩食物的脂肪會轉成體脂肪累積在身體中，長年的體脂肪累積會對身體造成極大的負擔，可以透過濃茶中的成分來緩解。

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像是預購年菜時，便可順便在各大便利商店選購「不易形成體脂肪」及「調節血脂功能」的國家雙認證濃韻烏龍茶，有助於減少體脂肪之形成，延緩低密度脂蛋白之氧化；或是榮獲國家健康食品「調節血脂功能」認證的濃韻日式綠茶，有助於延緩低密度脂蛋白之氧化，都是佐餐的好選擇，一別以往的膩感，在大魚大肉的同時，讓身體減輕負擔。(本篇與茶裏王合作)