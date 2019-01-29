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2019全台元宵小提燈領取攻略 飛天豬、樂樂豬…這款還能當小豬撲滿

2019-01-29 08:57聯合新聞網 BabyHome

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【編輯：武美齡】

家長們總愛關注好康免費索取的消息，農曆春節將至，各縣市燈節總是推陳出新，提供免費小提燈讓民眾感受元宵歡樂氣氛，今年雖北市決定不發提燈，但其他各縣市陸續已公告小提燈發放時間及規則，家有孩子、孫子的家長們，可別錯過2019全台元宵小提燈領取懶人包。

【新北】元宵民俗小提燈(中和)

發放時間

108年2月15日19:00~20:00，2月16日10:00~11:00。

發放地點

新北市中和區公所1樓中庭

規則

1.配合市府統一發送小提燈時間進行發放外。

2.每梯次數量固定，採現場排隊每人限領1份，送完為止。

【桃園】飛天活力豬，帥氣小豬超人

圖片來源／2019桃園燈會
圖片來源／2019桃園燈會
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以童話世界的純真夢幻為設計靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，拉動提線即可做出拍翅效果，象徵桃園即將一飛沖天！桃園觀旅局長也特別介紹，今年的小提燈就像會飛的小超人！此外，除了有可調整的關節供民眾自行變換不同姿勢，今年更首創可改裝的手握提燈，除了常見的手提方式之外，手把部分更可調整為舉握式提燈。

發放時間

桃園燈節的假日期間2/16、2/17、2/23、2/24，下午5時起至當日發放數量送完為止。

發放地點

桃園主燈區：全民有勁區(溜冰場內)

龜山燈區：同心二路邊(UBIKE站)

蘆竹燈區：南崁溪左岸自行車道上

水汴頭燈區：南崁溪右岸舞台旁

規則：數量有限，送完為止。

【竹北】2019竹北燈會「樂樂豬」小提燈

發放時間

108年2月14日(四)、2月15日(五)、2月16日(六)、2月17日(日)，下午17：00開放排隊，18：00起開始發放。

發放地點

竹北市文化公園服務台

發放規則

限量發送，每人限領乙個，2月14日(四)、2月15日(五)、2月17日(日)限量發送1,500個，2月16日(六)限量發送800個。

2019竹北燈會錢母發放

發放地點

竹北市文化公園祈福橋燈區

發放規則

今年燈會首度與「竹北天后宮」合作，限量發送財源滾滾之錢母，每人限領乙個，發放時間如下

2月16日(六) 下午17：00 限量發送

2月17日(日) 下午17：00 限量發送

2月19日(二) 下午18：00 限量發送

2月24日(六) 下午18：00 限量發送

【台中】2019中台灣元宵燈會

圖片來源／2019中台灣元宵燈會
圖片來源／2019中台灣元宵燈會
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燈會時間

108年2月16日至2月24日

地點

文心森林公園，台中市南屯區文心路一段289號。

燈會主題

福滿迎豬

小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團

【屏東】屏安豬小提燈，還能當小豬撲滿！

圖片來源／2019台灣燈會
圖片來源／2019台灣燈會
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以屏東風豬爺為原型，採用大鼻、大眼、大耳將整體造型可愛化；同時身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地排灣族的精彩紋飾等。提燈還有小豬撲滿功能！經過精密計算的卡扣讓小提燈本身足夠穩固，可以存放「2019元」的硬幣也不用擔心漏財。

發放時間

108年2月19日至3月3日，每日下午3時起至當日發放數量送完為止。

發放地點

大鵬灣燈區3號聯合服務站、企業燈區

發放規則

依排隊先後順序發放小提燈，不可用物品佔位，每人限領1盞，每日發放數量有限，發完為止（每天約6000個）

【台南】2019月津港燈節「隨光。呼吸」

圖片來源／2019月津港燈節
圖片來源／2019月津港燈節
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展期

108年2 月2日至3月3日 (每日17:30 - 23:00 點燈)

地點

台南市月津港親水公園

小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團

【高雄】2019愛河燈會

圖片來源／高雄燈會藝術節
圖片來源／高雄燈會藝術節
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將在2月9日(初五)至17日舉辦，今年首度移師高雄港2-10號碼頭，以「高雄水噹噹」為概念，用大型藝術燈飾妝點高雄港區，讓全世界的遊客見港市合一的藝術燈會！

小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團

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