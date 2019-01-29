2019全台元宵小提燈領取攻略 飛天豬、樂樂豬…這款還能當小豬撲滿

2019-01-29 08:57 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

家長們總愛關注好康免費索取的消息，農曆春節將至，各縣市燈節總是推陳出新，提供免費小提燈讓民眾感受元宵歡樂氣氛，今年雖北市決定不發提燈，但其他各縣市陸續已公告小提燈發放時間及規則，家有孩子、孫子的家長們，可別錯過2019全台元宵小提燈領取懶人包。

【新北】元宵民俗小提燈(中和)

發放時間

108年2月15日19:00~20:00，2月16日10:00~11:00。

發放地點

新北市中和區公所1樓中庭

規則

1.配合市府統一發送小提燈時間進行發放外。

2.每梯次數量固定，採現場排隊每人限領1份，送完為止。

【桃園】飛天活力豬，帥氣小豬超人

圖片來源／2019桃園燈會 分享 facebook 以童話世界的純真夢幻為設計靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，拉動提線即可做出拍翅效果，象徵桃園即將一飛沖天！桃園觀旅局長也特別介紹，今年的小提燈就像會飛的小超人！此外，除了有可調整的關節供民眾自行變換不同姿勢，今年更首創可改裝的手握提燈，除了常見的手提方式之外，手把部分更可調整為舉握式提燈。

發放時間

桃園燈節的假日期間2/16、2/17、2/23、2/24，下午5時起至當日發放數量送完為止。

發放地點

桃園主燈區：全民有勁區(溜冰場內)

龜山燈區：同心二路邊(UBIKE站)

蘆竹燈區：南崁溪左岸自行車道上

水汴頭燈區：南崁溪右岸舞台旁

規則：數量有限，送完為止。

【竹北】2019竹北燈會「樂樂豬」小提燈

發放時間

108年2月14日(四)、2月15日(五)、2月16日(六)、2月17日(日)，下午17：00開放排隊，18：00起開始發放。

發放地點

竹北市文化公園服務台

發放規則

限量發送，每人限領乙個，2月14日(四)、2月15日(五)、2月17日(日)限量發送1,500個，2月16日(六)限量發送800個。

2019竹北燈會錢母發放

發放地點

竹北市文化公園祈福橋燈區

發放規則

今年燈會首度與「竹北天后宮」合作，限量發送財源滾滾之錢母，每人限領乙個，發放時間如下

2月16日(六) 下午17：00 限量發送

2月17日(日) 下午17：00 限量發送

2月19日(二) 下午18：00 限量發送

2月24日(六) 下午18：00 限量發送

【台中】2019中台灣元宵燈會

圖片來源／2019中台灣元宵燈會 分享 facebook 燈會時間

108年2月16日至2月24日

地點

文心森林公園，台中市南屯區文心路一段289號。

燈會主題

福滿迎豬

小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團。

【屏東】屏安豬小提燈，還能當小豬撲滿！

圖片來源／2019台灣燈會 分享 facebook 以屏東風豬爺為原型，採用大鼻、大眼、大耳將整體造型可愛化；同時身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地排灣族的精彩紋飾等。提燈還有小豬撲滿功能！經過精密計算的卡扣讓小提燈本身足夠穩固，可以存放「2019元」的硬幣也不用擔心漏財。

發放時間

108年2月19日至3月3日，每日下午3時起至當日發放數量送完為止。

發放地點

大鵬灣燈區3號聯合服務站、企業燈區

發放規則

依排隊先後順序發放小提燈，不可用物品佔位，每人限領1盞，每日發放數量有限，發完為止（每天約6000個）

【台南】2019月津港燈節「隨光。呼吸」

圖片來源／2019月津港燈節 分享 facebook 展期

108年2 月2日至3月3日 (每日17:30 - 23:00 點燈)

地點

台南市月津港親水公園

小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團。

【高雄】2019愛河燈會

圖片來源／高雄燈會藝術節 分享 facebook 將在2月9日(初五)至17日舉辦，今年首度移師高雄港2-10號碼頭，以「高雄水噹噹」為概念，用大型藝術燈飾妝點高雄港區，讓全世界的遊客見港市合一的藝術燈會！

小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團。

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