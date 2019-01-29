2019全台元宵小提燈領取攻略 飛天豬、樂樂豬…這款還能當小豬撲滿
【編輯：武美齡】
家長們總愛關注好康免費索取的消息，農曆春節將至，各縣市燈節總是推陳出新，提供免費小提燈讓民眾感受元宵歡樂氣氛，今年雖北市決定不發提燈，但其他各縣市陸續已公告小提燈發放時間及規則，家有孩子、孫子的家長們，可別錯過2019全台元宵小提燈領取懶人包。
【新北】元宵民俗小提燈(中和)
發放時間
108年2月15日19:00~20:00，2月16日10:00~11:00。
發放地點
新北市中和區公所1樓中庭
規則
1.配合市府統一發送小提燈時間進行發放外。
2.每梯次數量固定，採現場排隊每人限領1份，送完為止。
【桃園】飛天活力豬，帥氣小豬超人
以童話世界的純真夢幻為設計靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，拉動提線即可做出拍翅效果，象徵桃園即將一飛沖天！桃園觀旅局長也特別介紹，今年的小提燈就像會飛的小超人！此外，除了有可調整的關節供民眾自行變換不同姿勢，今年更首創可改裝的手握提燈，除了常見的手提方式之外，手把部分更可調整為舉握式提燈。
發放時間
桃園燈節的假日期間2/16、2/17、2/23、2/24，下午5時起至當日發放數量送完為止。
發放地點
桃園主燈區：全民有勁區(溜冰場內)
龜山燈區：同心二路邊(UBIKE站)
蘆竹燈區：南崁溪左岸自行車道上
水汴頭燈區：南崁溪右岸舞台旁
規則：數量有限，送完為止。
發放時間
108年2月14日(四)、2月15日(五)、2月16日(六)、2月17日(日)，下午17：00開放排隊，18：00起開始發放。
發放地點
竹北市文化公園服務台
發放規則
限量發送，每人限領乙個，2月14日(四)、2月15日(五)、2月17日(日)限量發送1,500個，2月16日(六)限量發送800個。
2019竹北燈會錢母發放
發放地點
竹北市文化公園祈福橋燈區
發放規則
今年燈會首度與「竹北天后宮」合作，限量發送財源滾滾之錢母，每人限領乙個，發放時間如下
2月16日(六) 下午17：00 限量發送
2月17日(日) 下午17：00 限量發送
2月19日(二) 下午18：00 限量發送
2月24日(六) 下午18：00 限量發送
【台中】2019中台灣元宵燈會
燈會時間
108年2月16日至2月24日
地點
文心森林公園，台中市南屯區文心路一段289號。
燈會主題
福滿迎豬
小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團。
【屏東】屏安豬小提燈，還能當小豬撲滿！
以屏東風豬爺為原型，採用大鼻、大眼、大耳將整體造型可愛化；同時身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地排灣族的精彩紋飾等。提燈還有小豬撲滿功能！經過精密計算的卡扣讓小提燈本身足夠穩固，可以存放「2019元」的硬幣也不用擔心漏財。
發放時間
108年2月19日至3月3日，每日下午3時起至當日發放數量送完為止。
發放地點
大鵬灣燈區3號聯合服務站、企業燈區
發放規則
依排隊先後順序發放小提燈，不可用物品佔位，每人限領1盞，每日發放數量有限，發完為止（每天約6000個）
【台南】2019月津港燈節「隨光。呼吸」
展期
108年2 月2日至3月3日 (每日17:30 - 23:00 點燈)
地點
台南市月津港親水公園
小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團。
【高雄】2019愛河燈會
將在2月9日(初五)至17日舉辦，今年首度移師高雄港2-10號碼頭，以「高雄水噹噹」為概念，用大型藝術燈飾妝點高雄港區，讓全世界的遊客見港市合一的藝術燈會！
小提燈發放時間及地點，目前官方尚未公告，最新消息詳見官方粉絲團。
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