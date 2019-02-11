開工別哭！2019「最強請假攻略」還有假期一樣請3天放9天

2019-02-11 08:44 聯合新聞網 綜合報導





今天是開工日，不少上班族哀嚎遍野，但先不要難過，根據行政院人事行政總處公告，今年共有115日的假期，連續假期分別為元旦假期（4天）、春節假期（9天）、二二八和平紀念日（4天）、兒童節與清明節（4天）、端午節（3天）、中秋節（3天）、雙十國慶（4天），其中有5個假期請3天就能連放9天。

圖／聯合新聞網製 分享 facebook

聯合新聞網幫大家製表秒懂如何請假放長假，2019年7大連假可說是上班族的小確幸阿，趕快著手計畫旅遊，手刀搶機票吧。

‧請5天假連休16天

春節：2月2日~2月10日 (原本放9天) ‧請3天連休9天

元旦連假：12月29日~1月1日 (原本放4天)

清明兒童節：4月4日~4月7日 (原本放4天) ‧請3天連休8天

228紀念日：2月28日~3月3日 (原本放4天)

國慶連假：10月10日~10月13日 (原本放4天) ‧ 請4天連休9天

端午節：6月7日~6月9日 (原本放3天)

中秋節：9月13日~9月15日 (原本放3天)

爽爽放連假 別忘這4天要補班

不過也要先提醒一點，因為彈性放假的關係，還是有需要補班的日子，像是元旦補班日為2018年12月22日；春節補班日為1月19日，228和平紀念日的補班日為2月23日；雙十節的補班日為10月5日，皆在星期六，所以手刀搶機票以前，記得在多確認一下能否休假喔！