什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20 聯合新聞網 文／尖端出版提供



每到農曆過年時要說吉祥話，路上的商家也會播放各種過年的音樂。其中一首就是歌詞充斥著「恭喜」、簡單而洗腦的〈恭喜恭喜〉。

雖然今天的〈恭喜恭喜〉，已經是賀年必備歌曲，但是這首曲子在一九四六年創作完成時，其實是要慶祝一九四五年的抗戰勝利，不難想見當時的氣氛有多麼地歡欣鼓舞，一首歌曲出現的「恭喜」多達數十次，講這麼多次都不會累！

繪者：李桃 分享 facebook 〈恭喜恭喜〉的作曲、作詞者，正是以〈鳳凰于飛〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉等歌曲為代表作、享有「歌仙」之名的陳歌辛先生，由於歌曲發表時剛好適逢農曆年前夕，後來也逐漸被當作「賀年歌」傳唱開來，歌詞裡唱著：

「每條大街小巷∕每個人的嘴裡∕見面第一句話∕就是恭喜恭喜∕恭喜恭喜恭喜你呀∕恭喜恭喜恭喜你」

這段歌詞應該是整首歌大家最熟知的部分，也很容易讓人聯想到拜年道賀的畫面，但原意其實是要祝賀戰爭結束，和平終於到來，後來才逐漸轉變為新年時，人們互道祝福。

「經過多少困難∕歷經多少磨練∕多少心兒盼望∕盼望春的消息∕恭喜恭喜恭喜你呀∕恭喜恭喜恭喜你」

而接下來這段歌詞，雖然有提到「春」，但在回頭看前面唱到的「困難」與「磨練」描寫的則是抗戰八年的辛酸血淚，而日後也被順理成章的解讀成慰藉人們工作、生活一年的辛勞。由於一開始是為了慶祝抗戰勝利，所以歌曲採用了小調，而非通常用來表達歡慶的大調。隨著〈恭喜恭喜〉逐漸傳唱為賀年歌，後來的編曲更加入了鑼鼓聲伴奏，增加新年歡樂的氣氛。

此外，還有另外一首賀年歌曲最初也非為了新年所作，是什麼歌呢？正是商家最喜歡的過年歌曲〈恭喜發財〉， 本文摘自《續‧臺灣沒說你不知道：生活在紛擾年代，七十則包山包海、愛鄉愛土的冷知識》

作者：每日一冷

繪者：李桃

出版社：尖端 分享 facebook 相信其中的歌詞「恭喜呀恭喜∕發呀發大財」大家一定也不陌生。這首歌原本出自於五零年代由葛蘭、羅維等人主演的電影《酒色財氣》插曲，電影講述一群人為了利益而各懷鬼胎。原本的歌詞其實是「恭喜呀恭喜∕黃金裝滿袋」，因為滿滿的吉祥喜慶感，逐漸變成人們熟悉的新年歌。而巧合的是，這部電影的導演馬徐維邦正是在除夕夜過世的。

其實生活中許多人們耳熟能詳的歌曲，由於創作背景和時代的轉變，背後可能都有著不為人們所知的意涵。下次聽到老歌時，不妨多留意歌詞，也許能聽出一番新的見解呢！

本文摘自《續‧臺灣沒說你不知道：生活在紛擾年代，七十則包山包海、愛鄉愛土的冷知識》、作者：每日一冷、出版社：尖端，未經同意禁止轉載。