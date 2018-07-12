旅客拿錯便當 台鐵為追便當 直達車臨停2站誤點

2018-07-12 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



台鐵直達車為「便當」臨時增加停靠站，全因旅客錯將不同班次的便當搬上列車，造成直達列車上的旅客訂了便當卻無便當可吃，台鐵人員上演追便當的戲碼，最後順利補給，抵達台北也未延誤，但直達車卻因此增停2站，但該事件被PO網後，還是讓網友直呼「太扯」。

事情發生在7月9日晚間6時，一列633次莒光號要從花蓮開往樹林，列車停靠在花蓮站，因該列車有旅客向外面商家訂便當，當時業者便當還沒送來，633次旅客發現月台上有箱子裝有便當，誤會是他們訂的便當，因此就自行搬上車。

花蓮站長林德香表示，但這一箱的便當其實是停靠同月台的81次團體列車旅行社向台鐵訂的便當，兩列車訂的數量相同皆為39個。因當時是晚上用餐時段，花蓮餐旅人員要分別送便當到三個月台給4列車，因此才會短暫離開一下，回來後發現便當不見，經查是633次旅客誤拿，很緊張立即跳上81次打算去追便當。

為了追回便當，原本是直達車的81次因此跟著633次增停南澳站，台鐵人員趕緊跳上列車卻發現被搬上車的39個便當全被吃光了，之後台鐵緊急連絡前方羅東補給站，81次再度停靠羅東站後，便當終於順利補給旅客。

林德香表示，搭乘633次旅客有補付便當費用給台鐵，但因為拿錯便當事件，兩列車停靠南澳及羅東站，633次延誤15分鐘發車，81次則延誤2分鐘，但是2列車都準點抵達台北。