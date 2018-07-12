出國旅遊後小便成茶色 小心急性肝炎

2018-07-12 11:27 中央社 台北12日電



30多歲陳先生去泰國玩，回國後一個月開始發燒、上吐下瀉、小便顏色像紅茶，確診急性A型肝炎。醫師提醒，現為旅行旺季，若曾到衛生不良的地方旅行，生食貝類，應特別注意。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初今天在記者會表示，這名30多歲病人是因尿液顏色變成像紅茶一樣深，驚覺身體可能出狀況而就醫。一開始先到泌尿科，驗尿後發現尿中膽紅素過高而轉至腸胃肝膽科。抽血發現肝炎指數高達1200（正常小於40），血液中膽紅素高達6.5（正常小於1.0）。

康本初說，正常尿液的顏色為淡黃色似綠茶，會因攝取的水量有濃淡之別。當出現深茶色尿如紅茶甚至可樂的顏色，可能是肝膽疾病，如肝炎、肝衰竭或膽道阻塞等問題。當肝臟出問題，無法代謝膽紅素，膽紅素就會隨著尿液排出。

急性肝炎以病毒感染造成肝臟發炎為多數，康本初表示，目前發現有A型、B型、C型、D型及E型肝炎，其中以A型與B型肝炎發作來得較為猛烈。另外，藥物、酒精，遺傳及其他全身系統性的問題也可能造成肝臟發炎。

康本初說，急性肝炎發作時，尿中的膽紅素過高，尿液顏色會變深，並伴隨皮膚和眼白變黃的黃疸症狀。其他常見的症狀如發燒、腸胃不適、食慾變差、注意力不集中、易疲倦等。

康本初指出，大部分人A型肝炎急性發作後會自然好轉，但也可能轉為猛爆性肝炎，有高達8成死亡率，也可能會引起併發症，如低血糖、出血、腹水、腦水腫等。

肝炎症狀不明顯，大多須抽血檢查才會發現；康本初說，肝炎病毒可能潛伏1至2個月才發作，若民眾近期到過衛生不良的地方旅行、生食貝類、與肝炎患者有性接觸以及接觸到肝炎患者血液、本身有慢性肝炎甚至肝硬化的民眾，應該注意相關症狀，及早就醫接受檢查。

尿液顏色跟健康大有相關，康本初建議，民眾可觀察尿液顏色，如果是顏色像紅茶，可能是肝膽問題；若比較偏紅，可能是泌尿系統；若是尿液泡泡久久不消，可能是腎臟系統問題，若小便顏色異常應就醫，不知道該看哪一科，可先看泌尿科。