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幕後／內閣改組黑馬？蔡英文2年前就想找他當教育部長

出國旅遊飲食不潔　他排出紅茶尿才知急性肝炎

2018-07-12 10:30聯合報 記者羅真╱即時報導

暑假是出國旅遊旺季，但若飲食飲水不潔，當心急性肝炎找上門。一名30多歲的男子日前赴東南亞國家旅遊，疑似因飲水或食物遭汙染，旅遊後一個月出現發燒、上吐下瀉、小便顏色深如紅茶，嚇得他直奔醫院，經確診為急性肝炎，肝炎指數GPT遠高於正常值40以下，飆破1200。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說明，急性肝炎多來自病毒感染釀成肝臟發炎，肝炎類型包括A型、B型、C型、D型及E型，A型與B型肝炎的發作較為猛烈。其中，A型肝炎常發生在衛生條件不佳的地區，喝到遭受汙染的飲用水、生食貝類或未煮熟的食物，都有可能染上A肝。

急性肝炎的常見症狀包括發燒、腸胃不適、食慾變差、注意力不集中、易疲倦等，有時會被忽略、不會讓人直接聯想到肝臟問題，但尿液會因為膽紅素過高而使顏色變深，深如紅茶，甚至深如可樂，並伴隨皮膚和眼白變黃的黃疸症狀。

康本初提醒，急性肝炎可能轉變成猛爆性肝炎，可能引起低血糖、出血、腹水、腦水腫等併發症，也提升死亡率，因此若近期到過衛生不良的地方旅行、生食貝類、與肝炎患者有性接觸、接觸到肝炎患者血液、本身有慢性肝炎甚至肝硬化者，應留心是否有上述症狀，儘早就醫治療。

尿液顏色變化可能反映健康亮紅燈，康本初說，尿液顏色偏紅、偏深，除了上述肝臟或膽道系統感染發炎，膽紅素上升而影響顏色變化，也有可能是重量訓練造成橫紋肌溶解症，引發肌球蛋白尿，又或者是泌尿系統感染、結石、發生腫瘤而引起血尿。因此，若看到尿液顏色異常，應該儘快就醫診斷是尿膽紅素高、血尿還是肌球蛋白尿，儘早治療。

醫師指出，正常尿液的顏色為淡黃色似綠茶（左），會因喝水量而有濃淡之別。當出現深茶...
醫師指出，正常尿液的顏色為淡黃色似綠茶（左），會因喝水量而有濃淡之別。當出現深茶色尿（右），有可能是肝膽疾病，如肝炎、肝衰竭或膽道阻塞等問題，應及早就醫。記者羅真／攝影
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B型肝炎患者發燒

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