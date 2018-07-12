2尾蝦便當170元嫌貴？ 店家：我們的蝦這麼大一隻

2018-07-12 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有網友在臉書貼出一個便當照片，指日前在基隆仁愛市場一家自助餐店買便當，買了2尾炸蝦加上幾樣小菜，竟然要170元，其中2尾小炸蝦就要90元，直說是吃過最貴的便當貴「嚇死寶寶了」。但自助餐店老闆娘說話了，她表示，「我們的蝦子這麼大一隻，不算貴啦」。

網友在「基隆人」臉書社群貼文，指日前前往仁愛市場一家自助餐買便當，沒想到夾了少量的筍絲、甜豆、玉米筍、筊白筍以及2尾小炸蝦之後，總價卻要170元，讓他相當錯愕「老闆娘說那兩隻卷在一起的小蝦子要90塊，嚇死寶寶了！」

貼文一出引發網友議論，大批網友留言直呼好扯，認為看到片真的很貴，有網友說上次也有去，夾4塊白斬雞也很貴，已經貴很久了。還有網友表示，買了一點小白筍一點透抽兩樣菜要價也很離譜，問老闆說是秤重以兩計價，超級無敵貴。

但也有網友替店家說話，指一分錢一分貨，這家自助餐東西比較精緻，也比較好吃，菜好自然貴一點，貴就不要買，又沒人強迫。

被指貴的仁愛市場這家自助餐店家對此投訴表示不回應，但店家人員表示，他們的蝦子是大白蝦，而且夾出蝦子給記者看，並說「我們蝦這麼大一隻」，不貴啦，半斤就要400元。賣的都是老主顧，嫌貴的那位客人以前沒買過，不知道，如果認為貴可以跟她說，不買都沒關係。