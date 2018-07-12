高鐵藝術車窗 不期而遇藍綠遮光簾

2018-07-12 10:48 中央社 台北12日電



台灣高鐵定調今年是藝術元年，除與各項藝文活動結合推出套票外，今天起再推出藝術車窗，旅客會不期而遇藍色或綠色「藝術遮光簾」，服勤員也會穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」。

台灣高鐵說，藝術遮光簾並非每個車窗都設置，是採隨機安排，旅客拉下後才會不期而遇，有藍色也有綠色。

「台灣高鐵藝術元年」系列活動5月開始推出，這次將讓旅客驚豔的藝術遮光簾及藝術圍裙，設計圖像延續藝術家林明弘先生特別為「台灣高鐵藝術元年」在高鐵台中站設計的大型窗花裝置藝術。發想靈感來自霧峰林家古厝景薰樓窗花，讓藝術自然融入大眾生活。

台灣高鐵表示，為擴大藝術的滲透力與感染力，還將創作元素從圖像跨足文字，將藝術家林明弘從當年梁啟超來台灣、作客霧峰林家時留下的12首「萊園雜詠」絕句創作中，挑選意蘊雋永的短句，做成6款跳跳卡並加裝在高鐵販賣推車上，在車廂內移動，讓旅客透過卡片上詩作文句，遙想百餘年前美好台灣山水園林之美。

台灣高鐵也預告，與國家文化藝術基金會合作，23日在高鐵台中站及南港站推出「台灣高鐵藝術元年」特別活動，由美國在台協會協助邀請「美國國家青年交響樂團音樂家演出，將高鐵車站化身為國際音樂廳。