德國足球教練愛挖鼻屎 胸腔科醫師這麼說.....

2018-07-12 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



咳嗽、氣喘，一名年輕女子多次至診所就醫，但症狀依舊，到大醫院接受胸部X、電腦斷層檢查，最後竟確診為晚期肺癌，而她才剛從大學畢業，人生才要起步。醫師指出，國內肺癌年輕化，與空污有著密切關係。

台北榮總胸腔重症科主治醫師蘇一峰表示，越來越多研究證實，空汙與肺癌之間的關連性，國內雖無大規模相關臨床研究，但觀察臨床個案，確實如此，沒有抽菸的肺癌患者比率逐年增加。

蘇一峰指出，在女性肺癌患者中，每十人就有九人是不抽菸的，男性癌友則約有五成不抽菸，且年輕患者越來越多，因其癌細胞活動力特強，更難治療，預後相當差，以該名女性患者為例，從確診至死亡，還不到半年。

「空汙無所不在」蘇一峰說，在空汙來襲時，除了選用N95以上的口罩，還應提升自身的免疫力，飲食均衡，攝取足夠的營養素，並養成運動習慣，免疫系統如果能夠維持正常運作，就能降低罹癌風險。

蘇一峰指出，鼻腔裡的黏膜細胞為抵禦空污的第一道防線，阻擋空汙中較大的懸浮微粒，累積在鼻腔生成鼻涕、鼻屎，黏膜細胞遭受破壞，懸浮微粒暢行無阻，恐直侵呼吸道、肺臟。

本屆世足賽中，習慣挖鼻屎的德國足球教練，引起不少討論，蘇一峰指出，除了影響形象之外，常挖鼻屎還突顯出個人衛生習慣偏差，而挖鼻屎過程中，容易反覆刺激黏膜細胞，引起發炎反應，進而降低保護力。

蘇一峰呼籲免疫力相對較弱的50歲以上民眾，應該避免在空汙指數高的時候從事戶外運動，外出時最好戴上口罩，並選擇適合自身年齡的綜合維他命，且不要隨便挖鼻孔，才能增加面對空汙時的防禦力。