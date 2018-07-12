學者建議向觀光客發水果折價券 農糧署：這是好事
學者在日前舉行的第六次全國農業會議上，提出具體建議，認為台灣水果與其要突破關稅以及防檢疫問題外銷，不如結合觀光，推出「水果折價券」，讓外國人來台灣吃和買，農委會農糧署認為，這建議具體可行，且有建設性，首要要開始盤點有那些點可以讓觀光客購買，也要依照季節推出推薦的水果，這些需要和交通部觀光局、旅行業者、觀光飯店多討論。
「這是好事」，當天會議主席農委會農糧署長陳建斌表示，樣農方必須要先盤點個季節有甚麼特色產品，以及販賣點在哪裡，甚至是否可以駐點在各大觀光飯店哩，這個構想具體、且可執行，他高度肯定；這些觀光客來台，對於水果都是現金消費，「現場就吃了」，現場吃外，還會買伴手禮帶回去，因此必須結合觀光業者、飯店業者、觀光局等單位合作。
陳建斌說，年輕人去泰國玩，都會帶泰國的海苔當作伴手禮，但泰國的海苔卻是跟韓國購買的；泰國甚至在機場可買到檢疫過的蘭花、生鮮水果，讓觀光客帶回母國，但由於各國對於農產品、動植物的防檢疫標準不同，因此，未來若要效仿，這些防檢疫資訊也必須要結合，讓觀光客更清楚了解，買了生鮮產品後，能不能帶回國去。
陳建斌說，台北市中心有個「希望廣場」，每周六日販賣台灣在地農產品，現階段農糧署也正在規劃增加營業時間，由於這地點非常好，距離火車站很近，周邊也有許多觀光飯店，未來也可以思考，是否可以提升功能，成為「首都的農業櫥窗」，不只吸引國人，也能吸引觀光客前去購買消費，並且複製這樣的經驗，到其他地方去，爭取更多農產消費。
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