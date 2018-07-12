C肝患者快把握 健保口服新藥再增2千名額

2018-07-12 10:47 中央社 台北12日電



C肝患者福音，健保署今天宣布7月起C肝口服新藥將再增加2000名額納入健保給付，今年共可提供1.8萬人使用C肝新藥，至今還剩下約4000個名額，呼籲符合條件的患者儘早接受治療。

衛生福利部中央健康保險署去年1月底首次將C型肝炎全口服新藥納入給付後，去年一共治療9538名患者，包括重度肝纖維化（F3）以上的第1、4型患者。

今年預算再加碼，從去年的新台幣31億元增加到49.36億元，預計可治療1萬6440人，並且增列第2、5、6型患者。

健保署專門委員黃兆杰告訴中央社記者，C肝過去多以干擾素治療為主，但去年C肝口服新藥納入給付後，干擾素用量大幅減少。

因此，健保署最近將部分干擾素療法款項以及使用C肝新藥卻沒效或因故停止治療的剩餘款項約4.4億元，通通挪回C肝新藥使用，預計將增加2197個名額，其中醫院1810個名額、診所387個名額，盼嘉惠更多患者。

若以最初的名額1萬6440人加上2197人，全台共有1萬8637個用藥名額；根據健保署統計，截至11日全台仍剩下約4000名尚可使用健保給付新藥的名額，呼籲符合條件的患者儘早接受治療。

健保署日前曾表示，今年2月份藥物共擬會議已通過，預計再放寬給付條件，讓中度肝纖維化（F2）的第1、4、5、6型患者也能用藥；高醫附醫日前也公布最新調查指出，相較於輕度肝纖維化患者，中度肝纖維化患者罹患肝癌風險高出6.55倍。

對此，黃兆杰表示，今年開放C肝第2型患者用藥後，用藥人數大增，目前F3級以上患者仍相當多，貿然開放讓F2級患者使用，恐排擠病情嚴重患者的用藥權益，將視情況適時開放。