影╱路人沒呼吸怎麼救？ 醫：持續壓加打119

2018-07-12 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



民眾若遇路人倒地沒有呼吸心跳怎麼辦？台中榮總心臟血管中心電氣生理科主任謝育整建議，民眾可牢記CPR救命術「叫叫壓壓壓」，對於昏迷、沒有呼吸的路倒者，直接壓胸，並請旁人打119求助，也可請旁人尋找附近有沒有AED傻瓜電擊器，衛生署推動在公共場合廣設AED，AED只要按下開關後，就可以依據語音指示使用。

謝育整說明，CPR救命術「叫叫壓壓壓」，先適圖「叫」醒昏倒者，若仍叫不醒，第二步驟「叫」支援，請求旁人協助打119向各縣市消防局求助，並請旁人就近找尋AED，第三步驟是雙手打直，手掌疊起，對準兩胸中間，以每分鐘100下速度持續按壓，直到使用AED，或119救護員到場接手。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭說，若能在心跳停止4分鐘內CPR，可減少腦損傷；若超過5分鐘，可能導致腦損傷，即便救活也可能成為植物人；若超過10分鐘，就算有AED也可能為時已晚；外國研究也顯示，若能打119求救，由消防局員線上導引施做CPR，增加存活率。