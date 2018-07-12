壯男泳訓突沒呼吸心跳險死 CPR加AED救命

2018-07-12 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總急診部主任蔡哲宏示範CPR，雙手打直，手掌疊起，對準兩胸中間，以每分鐘100下速度持續按壓，直到使用AED，或救護員到場接手。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市一名36歲公務員在野溪接受游泳救生訓練時，出現心律不整中最惡性的心室顫動，突然沒有呼吸心跳，還好其他學員會CPR心肺復甦術，搭配AED傻瓜電擊器，救回一命。這名公務員經送醫後，查出是冠狀動脈栓塞造成急性心肌梗塞，引發心律不整，經打通血管後，經24小時心電圖不再出現心律不整，危機才告解除。

中山醫院副院長、心臟內科醫師翁國昌說，心因性猝死，指心臟內的電傳導異常，喪失將血液送達全身的功能，從症狀發生到死亡在一小時之內，可怕的是許多患者像這名男性公務員一樣，身體健壯、過去沒有病史，也不曾胸悶、心悸，第一次就出現心室顫動，臨床經驗，患者救活、出院機率不到20%。

另一名48歲小學女老師工作壓力一大就出現心悸，以為是焦慮症，直到嚴重胸悶掛急診，才走到急診門口就沒有呼吸心跳，查出是心室顫動所致，經急診搶救才救回一命。

翁國昌指出，心室顫動表現可能是昏厥，立即電擊是成功救命的訣竅，大部份民眾像這名男性公務員發生在戶外，難以搶在四到六分鐘黃金救命時間內送醫，面臨死亡威脅，衛生署推動普設AED傻瓜電擊器，是爭取活命機會。