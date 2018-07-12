香蕉鳳梨產銷失衡怎麼解？ 學者建議向觀光客發水果折價券

2018-07-12 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣是水果王國，但國內今年香蕉、鳳梨、火龍果輪番產銷失衡，引起社會爭議。學者建議水果生產過剩，與其要突破關稅以及防檢疫問題外銷，不如結合觀光，推出「水果折價券」，用國內的農產品以及農產加工品吸引觀光客，讓外國人來台灣吃和買，促進觀光與消費。

日前農委會舉行第六次全國農業會議，各界對於農糧產業問題提出建言；會中台大園藝暨景觀學系教授、茶改場前場長陳右人建議，政府與其用金錢補助南向國家觀光客來台觀光，不如把一部分經費轉成「水果折價券」，農委會農糧署認為建議具體，列為會議紀錄並規劃中。

陳右人接受本報專訪時舉例，若提供每一名觀光客1000元的水果折價券，其中50元可購買一公斤生鮮水果、讓觀光客在旅行途中享用，其他950元額度，可以轉換購買農產加工品、伴手禮，比如鳳梨酥、茶葉、烏魚子、香菇脆片等等，或參與農業深度旅遊。

他表示，每年來台觀光的觀光客，有600多萬人，最多可到800多萬人，只要有部分響應，來台吃、來台買伴手禮，發1000元券，觀光客可能購買3000元、5000元甚至更多，台灣一年銷出去的水果量，絕對不會比這些觀光客，短期間吃掉的量大，與其推外銷，不如透過觀光系統，直接把這些水果消費掉。

陳右人也建議，可讓合作的水果攤、水果行先來登記，由政府管理認證，經過系統檢核，讓整個行銷通路更有秩序、導入正軌，向觀光客保證，在這買的水果都是衛生安全、政府認證的，還能提升品質。