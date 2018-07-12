各地天氣穩定 花東恆春水氣多有雨

2018-07-12 10:47 中央社 台北12日電



中央氣象局預報員官欣平今天表示，今天各地天氣為多雲到晴，只有花東及恆春半島受南方雲系影響，整天不定時有陣雨或雷雨。

官欣平表示，今天南方雲系北移影響，花、東地區及恆春半島整天不定時有陣雨或雷雨，且可能有局部大雨發生的機率，南部及宜蘭也有局部短暫陣雨，其他地區中午之前大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，由於降雨減少，氣溫回升，西半部及東北部高溫將落在攝氏33至35度，東部及東南部高溫則約30至31度。

另外，今年第8號颱風瑪莉亞已於今天清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位於江西，向西北西移動。