急診10大NG行徑 「中風自行放血」還不是最誇張的！

2018-07-12 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



颱風天過去，各大醫院門診恢復正常，但無論颱風天還是春節假期，各醫院急診皆24小時開放，全年無休。不過，有些患者到了急診，不聽醫師診斷先自己下定論或聽信網路謠言，都讓急診醫師辛苦忙碌時，哭笑不得。

急診廿四小時開放，全年無休，但有些患者到了急診，不聽醫師診斷先自己下定論或聽信網路謠言，都讓急診醫師辛苦忙碌時，卻哭笑不得。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

急診醫師眼中10大NG行為：

1.中風時，要盡快在手指或腳趾放血？

很多中風患者到急診後，會有家屬在現場拿針刺患者，希望「放血」幫助舒緩中風。台北醫學大學急診部主任侯甚光表示，針刺手指或腳趾都很痛，可能讓患者血壓變高。中風是緊急情況，應盡快讓醫師處理。

2.急診都是實習醫師在看診？

目前急診都由主治醫師值班，各大醫院都是主治醫師帶著住院醫師一起看診，住院醫師是主治醫師的助手，並沒有所謂都是實習醫師看診。嘉義大林慈濟急診科主任李宜恭解釋，急診醫師專科化已20年，也許20年前會有實習醫師看診情況，但如今都是專業醫師。

3.做了氣切後，一輩子都拿不掉？

氣切的目的是幫助患者使用呼吸器，若未來能夠脫離呼吸器，氣切部位就會癒合。李宜恭表示，有些患者因必須長時間使用呼吸器，加上身體的機能變差，才可能使氣切傷口無法癒合。

氣切的目的是幫助患者使用呼吸器，若未來能夠脫離呼吸器，氣切部位之後可以癒合。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

4.發燒需立刻退燒，不然會燒壞腦袋？

過去常聽說「某某某就是小時候發燒，燒壞腦袋所以變成阿呆」。但發燒其實是身體感染後出現的反應，此時應找出感染原因，並讓患者補充足夠水分。可能造成腦部受損的發燒，大部分是腦膜炎及腦炎，最簡單的辨識方法是，發燒時患者意識不清，退燒後仍有頭痛問題。

5.感冒一定要打針或吊點滴才會好？

「嚴重感冒時，快去醫院打一針，馬上就會好」，侯甚光說，這是錯誤觀念 ，打針跟吃藥效果相同，只是同樣的藥物，肌肉或靜脈注射的藥效較快出現，口服藥物藥效較慢，並非一定要打針才能紓緩症狀。

6.傷口要保持乾燥，不能包紗布？

許多民眾認為「傷口一定要乾巴巴才好得快」，侯甚光曾遇過患者為保持傷口乾燥，擦完藥後拿吹風機吹乾，來急診時也不願包紮傷口。其實，傷口有時需要一定的濕度，才能幫助癒合。目前使用廣泛的人工皮就可幫助傷口保持一定濕度；有時也可用紗布包裹，避免傷口太乾產生類似肉芽組織，癒合更難。

7.燙傷要用冰塊敷，才能盡快降溫？

很多民眾一燙傷就拿大把冰塊覆蓋在傷口上，侯甚光說，這絕對是「雪上加霜」。皮膚燙傷後熱能持續，「過冰」的極端溫度反而讓皮膚凍傷。正確的處理方式是用一般自來水，連續沖20到30分鐘，降低皮膚吸引的熱能，依照沖、脫、泡、蓋、送的程序送醫，冰塊冰敷只會讓傷口癒合更慢。

「嚴重感冒時，快去醫院打一針，馬上就會好了」，醫師指出，並非一定要打針才能紓緩症狀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

8.魚刺卡喉嚨，要大口吞飯？

曾有名患者卡到魚刺後，大口吞飯，魚刺反而卡得更深，結果魚刺貫穿食道，反而必須動刀。侯甚光表示，魚刺卡喉嚨千萬別吞飯，可先喝一點點水，若仍沒改善，建議在魚刺卡在喉嚨的2小時內拔除。

9.癲癇發作要塞住嘴巴，以避免咬傷舌？

曾有人打架被打傷頭部，癲癇發作，旁人緊急拿剛剛打架用折疊刀，塞在癲癇患者嘴裡，防堵他咬傷舌頭，沒想到此舉卻造成對方窒息而死。侯甚光表示，癲癇患者發作時並不會咬到舌頭，就算咬到也只有一點點傷口，但異物塞進患者嘴裡，反而可能窒息。建議左右擺動頭部，幫助他們維持呼吸道暢通。

10.嗎啡類止痛藥不能吃，不然一定上癮？

疼痛是一種感覺，忍痛不會讓傷口好的更快，侯甚光表示，止痛藥可幫助降低身體接受到的刺激，但許多民眾認為吃止痛藥會傷肝，其實止痛藥按照劑量服用是安全的。