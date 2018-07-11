親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

韓職／王維中對起亞6局無失分下場 1:0勝投候選

瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

玉山15年長高63.2公分 玉管處今公布新數據

2018-07-11 19:02聯合報 記者賴香珊╱即時報導

玉山是台灣百岳之首，也是不少山友一生中必朝聖的挑戰，但其高度則因時代更迭，測量技術和設備等不同而有所差異，而玉管處今公布的新數據，玉山前一次的高度3951.798公尺長高到3952.430公尺，官方數字則仍維持在3952公尺。

玉管處指出，玉山首次測量高度是在日據時期，當時由參謀本部測量部進行量測，但僅得出比富士山的3776公尺高，因此1897年改名「新高山」；直到1904年台灣總督府臨時土地調查局才測出3945公尺，5年後重測更攀升至3962公尺。

事隔20年，台灣總督府改以水準測量方式精密重測，在1925年測得主峰標高3950公尺；但台灣省政府接手後，先在1947年將「新高山」改回「玉山」之名，1957年再由美國遠東陸軍製圖局測出高度為3997公尺，1967年更因將高3.5公尺于右任銅像豎立於玉山山頂，玉山憑藉著銅像一度擠進4000公尺高峰。

而玉山先前公告的2次測量數據分別是，民國65至68年由由聯勤測量隊以間接法三角高程測量的3952.348公尺，以及民國92年內政部土地測量局測量（現改制為內政部國土測繪中心）玉山主峰三角點3951.798公尺，但今最新數據出爐。

玉管處表示，在內政部國土測繪中心在玉管處協助下於105年至106年多次至玉山實施玉山正高檢測作業，同時以水準測量、衛星定位及重力測量等方式交互重複檢測，得到3952.430±0.045公尺，這也是目前測量技術所能達到最高精度。

而以玉山最新測量成果3952.430公尺，相較於15年前測量數據3951.798公尺，增加了0.632公尺，就像長高了63.2公分；對此，玉管處表示，但這些高度數據都是因為測量方法、技術和設備的不同才會有著些微差距。

此外，玉山最近2次測量數據經四捨五入均為3952公尺，因此不影響目前官方公布玉山高度，以及官網、相關解說宣導資訊，因此玉山高度仍標示為3952公尺。

玉山首次測量高度是在日治時期，但當時僅得出比富士山的3776公尺高（圖為日據時期...
玉山首次測量高度是在日治時期，但當時僅得出比富士山的3776公尺高（圖為日據時期的玉山）。圖／玉管處提供，方慶綿攝影
分享
「台灣百岳之首」玉山最新測量成果3952.430公尺，相較於15年前增加0.63...
「台灣百岳之首」玉山最新測量成果3952.430公尺，相較於15年前增加0.632公尺。圖／玉管處提供，何昌穎攝影
分享

玉山內政部日據時期

相關新聞

今年第2例本土登革熱出現 疾管署籲颱風後清積水容器

2018-07-11 15:59

粉領族想化解血光之災 意外驗出肝癌

2018-07-11 16:37

鼓勵民眾監控非法露天燃燒 陳情減少8.4%

2018-07-11 16:27

影／躲過颱風 宜蘭童玩節明天開園

2018-07-11 11:36

颱風過後桃機航班爆量！ 每小時超過40架次

2018-07-11 11:15

日本腦炎首例一出 彰化溪州六村老人補打疫苗

2018-07-11 09:14

夏天喝溫開水 逼出寒氣、少出毛病

2018-07-10 23:32

B肝孕婦服藥 預防垂直傳染

2018-07-10 23:32

半月型微笑討喜 有助求職

2018-07-10 23:32

睡眠呼吸中止症 心血管風險高

2018-07-10 23:32

上市大廠千興偷埋有毒爐渣 環保局：難解決的大問題

2018-07-11 19:34

法國馬卡龍所含禁用色素 為第四類毒化物

2018-07-11 19:32

龍發堂503人上半年安置費 政府掏2700萬埋單

2018-07-11 18:55

高鐵末班車少了台鐵區間車接駁 民眾傻眼

2018-07-11 18:33

舉手過肩疼痛 成大醫：旋轉袖肌發炎或破裂

2018-07-11 18:07

隨想愛樂三重奏 譜出探戈熱情

2018-07-11 18:05

獄中看見恩典 友達前副董重生出書

2018-07-11 18:04

性強迫症納精神疾病 可助診斷明確

2018-07-11 16:53

父母態度影響孩童 越正向越不易胖

2018-07-11 16:49

「醫師，我的皮膚變黃怎辦」 黃疸不一定等於肝病

2018-07-11 15:13

瘋世足買運彩中賓士 越南僑生要換現金回鄉蓋房

2018-07-11 14:42

泰菜NARA進軍新竹 名字有「泰」或「國」贈佳餚

2018-07-11 14:41

瑪莉亞颱風來襲，車商祭出風災受損車輛維修優惠專案

2018-07-11 14:37

馬卡龍含違規色素 邊境退1.78公斤市面下架93顆

2018-07-11 14:22

台北菜價跌兩成 買氣減弱

2018-07-11 14:19

這一夏 我們在城市公園書聚

2018-07-11 14:17

避暑打卡 來去「晶夏」FUN藝術

2018-07-11 14:17

顧102歲阿公 94歲阿嬤也是病號

2018-07-11 13:55

颱風假不追劇要幹嘛？ Netflix推超貼心智慧下載功能

2018-07-11 13:27

哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26

隱形眼鏡族當心 沐浴時忽略這步驟視力恐受損

2018-07-11 13:24

乳房自我檢查可降低乳癌死亡率？ 國健署說NO

2018-07-11 13:08

颱風過後航班爆大量 桃機呼籲旅客提早到機場

2018-07-11 12:37

瑪莉亞漸遠離台東鐵公路交通恢復 海空交通仍停擺

2018-07-11 12:36

IBIKE吹風看夕陽 高美濕地暑假新玩法

2018-07-11 12:26

影城現人潮 新北市民賺到一天颱風假

2018-07-11 12:23

哈密瓜的「瓜味」到底是哪來？怎麼去除呢？

2018-07-11 12:09

颱風假小心手滑！新竹百貨營業時間看這

2018-07-11 12:08

老老照顧！ 94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56
看更多

熱門文章

颱風假沒了 北、基兩市明天正常上班上課

2018-07-10 22:00

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37

台中明天正常上班上課 民眾：都已做好放假準備…

2018-07-10 20:39

屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47

北北基颱風假不同調 台北人好哀怨

2018-07-10 22:41

苗栗好「煎熬」 宣布明天放颱風假

2018-07-10 21:49

基隆10點後宣布上班上課 林右昌神隱

2018-07-10 22:15

今日星座運勢／魔羯 戀愛運旺 對象帶來生命新感受

2018-07-11 00:00

林右昌現身！「尊重專業」 等氣象最後一報才做決定

2018-07-10 22:45

雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05

北北基連線破局？新北搶先發停班 基市仍未定

2018-07-10 21:16

台中市明天正常上班、上課

2018-07-10 20:09

新竹市決定停班停課 與新北市率先發布無關

2018-07-10 21:48

因未達標準 彰化縣明天正常上班上課

2018-07-10 20:02

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天停止上班上課

2018-07-10 21:14

颱風過後桃機航班爆量！ 每小時超過40架次

2018-07-11 11:15

專訪情趣用品店店長：見習過 AV 產業，才知道畫面的暴力，是現場的虐待

2018-07-11 15:26

瑪莉亞颱風走了 北市、新北市百貨11點準時開門

2018-07-11 10:26

28年來最慘暑假！全台15家飯店自救 送現金券900萬

2018-07-11 16:09

颱風假小心手滑！新竹百貨營業時間看這

2018-07-11 12:08

老老照顧！ 94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56

哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26

繼北基延後 桃竹也延後到十點宣布

2018-07-10 21:04

勞動部：颱風假不宜扣薪或要求請假

2018-07-11 11:17

雲林明日正常上班上課

2018-07-10 20:24

新竹市明天停止上班上課

2018-07-10 21:13

夏天喝溫開水 逼出寒氣、少出毛病

2018-07-10 23:32

颱風已造成1人受傷 台北女子遭掉落樹枝砸中

2018-07-10 22:17

法國踢進四強！家樂福進口品這5天滿399享88折

2018-07-11 16:30

多站月台塞爆人 北捷：運量增6萬人次

2018-07-10 21:07

台灣高鐵宣佈：明天維持正常營運服務

2018-07-10 20:07

故宮小編無極限！KUSO古畫「放颱風假」 網友笑翻

2018-07-10 16:24

打鼾聲音令人怒 醫師建議這樣做

2018-07-10 20:56

台灣虎航調整收費標準 10月28日起生效

2018-07-11 11:47

日本美景一片空白…旅行社小編：四點放假圖片來不及做

2018-07-10 22:37

粉領族想化解血光之災 意外驗出肝癌

2018-07-11 16:37

薑是老的辣！ 52歲車床師傅中高齡再就業還被加薪

2018-07-11 15:13

台鐵西部幹線南下、東部幹線明中午12點前停駛

2018-07-10 22:27

瑪莉亞颱風接近 觀測到11級強陣風

2018-07-10 20:52

澎湖縣明天上班上課

2018-07-10 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top