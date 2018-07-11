玉山15年長高63.2公分 玉管處今公布新數據

2018-07-11 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



玉山是台灣百岳之首，也是不少山友一生中必朝聖的挑戰，但其高度則因時代更迭，測量技術和設備等不同而有所差異，而玉管處今公布的新數據，玉山前一次的高度3951.798公尺長高到3952.430公尺，官方數字則仍維持在3952公尺。

玉管處指出，玉山首次測量高度是在日據時期，當時由參謀本部測量部進行量測，但僅得出比富士山的3776公尺高，因此1897年改名「新高山」；直到1904年台灣總督府臨時土地調查局才測出3945公尺，5年後重測更攀升至3962公尺。

事隔20年，台灣總督府改以水準測量方式精密重測，在1925年測得主峰標高3950公尺；但台灣省政府接手後，先在1947年將「新高山」改回「玉山」之名，1957年再由美國遠東陸軍製圖局測出高度為3997公尺，1967年更因將高3.5公尺于右任銅像豎立於玉山山頂，玉山憑藉著銅像一度擠進4000公尺高峰。

而玉山先前公告的2次測量數據分別是，民國65至68年由由聯勤測量隊以間接法三角高程測量的3952.348公尺，以及民國92年內政部土地測量局測量（現改制為內政部國土測繪中心）玉山主峰三角點3951.798公尺，但今最新數據出爐。

玉管處表示，在內政部國土測繪中心在玉管處協助下於105年至106年多次至玉山實施玉山正高檢測作業，同時以水準測量、衛星定位及重力測量等方式交互重複檢測，得到3952.430±0.045公尺，這也是目前測量技術所能達到最高精度。

而以玉山最新測量成果3952.430公尺，相較於15年前測量數據3951.798公尺，增加了0.632公尺，就像長高了63.2公分；對此，玉管處表示，但這些高度數據都是因為測量方法、技術和設備的不同才會有著些微差距。