龍發堂503人上半年安置費 政府掏2700萬埋單

2018-07-11 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



龍發堂因爆發傳染病，503位堂眾今年初被強制移出安置。衛福部日前公布上半年緊急安置費用補助原則，撥出2700萬經費，讓堂眾每人每月最高可申請2.5萬元的安置費、伙食費及就醫負擔等。但下半年不再補助緊急安置費，將以申請社會福利補助為優先，並協助個案回歸家庭及社區。

龍發堂因去年7月爆發阿米巴痢疾與肺結核等傳染病，因限期改善無果，今年初被中央及地方主管機關強制移出約503人，由各醫院及機構協助緊急安置，給予傳染病治療、福利身分調查申請、身心障礙鑑定及穩定身心狀況等。

衛福部10日公布「專案補助龍發堂轉出堂眾緊急安置費用說明書」，收治於醫療機構及安置於照護機構的堂眾，每人每月補助最高2.5萬元；收治於醫療機構者，伙食費及雜支每人每月上限6000元；在醫療機構急性病房者，每人每日上限300元。

但若已請領中央或縣市政府核定的各項社會福利補助金額，應優先以該補助支應，前述補助費不足，才能申請專案補助。

衛福部心口司長諶立中表示，因堂眾設籍橫跨全台19縣市，為減少社會大眾不安及堂眾緊急安置需求，才會以專案方式撥公務經費補助。但專案補助是救急管道，只補助上半年的緊急安置費用，原則上下半年不再補助。

諶立中說，龍發堂過去就曾移出3波堂眾，至今政府仍需每年編列200萬元「養」他們，但全由政府埋單不合理，對其他的精神疾病個案也不公平。

但503位堂眾的安置及伙食費該怎麼辦？諶立中說，已請各地方政府協助堂眾家庭，申請低收或中低收入戶身分，目前已有200多人審核通過，可請領合法管道補助。

諶立中說，過去龍發堂以買斷方式向家屬收錢，也應負起一定責任。目前中央希望龍發堂按醫事機構的設立標準及收容條件，轉為合法化照護機構，只是龍發堂至今未積極處理。

康復之友聯盟榮譽理事長、台中榮總嘉義分院副院長黃敏偉說，同意國家資源應放在刀口上，建議堂眾家屬面對、共同承擔照顧，才是長期之計。他鼓勵家屬探視堂眾接受醫療照顧後的變化，就能知道精神疾病沒想像中的糟糕。