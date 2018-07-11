法國馬卡龍所含禁用色素 為第四類毒化物

2018-07-11 19:32 中央社 台北11日電



馬卡龍。 示意圖／ingimage 分享 facebook 食藥署查獲法國一馬卡龍驗出被禁用的紅色3號色素，環保署今天指出，紅色3號就是已被公告列為第四類毒化物的「氮紅」，國內業者必須申報流向、並標示禁止用於食品飼料。

衛生福利部食品藥物管理署昨天公布最新「邊境查驗結果」，朝比奈企業有限公司上個月從法國進口的「JEAN PAUL HEVIN黑醋栗杏仁馬卡龍」被驗出含禁用的紅色3號色素（Azorubine）。

環保署毒性及化學物質局局長謝燕儒指出，紅色3號色素就是環保署6月公告的14種第四類毒性化學物質之一的氮紅（Azorubine），去年5月食藥署在邊境查驗查獲糖果、餅乾有添加氮紅後，化學局就決定將氮紅優先列為57種有食安疑慮的毒化物，並於上月正式公告列管。

謝燕儒表示，與氮紅同批列管的毒化物也包含在國外被添加至食品的紅色2號、蘇丹色素（1號、2號、3號、4號、紅G、橙G、黑B、紅7B）、二乙基黃、王金黃、鹽基性芥黃、橘色2號等。

謝燕儒指出，公告的蘇丹色素等14種毒化物因可能被非法添加在飼料或食品中，因此將從源頭管理，業者若未能備妥申報運作紀錄及釋放量，將依違反毒管法開罰新台幣6萬元以上、50萬元以下罰鍰。