親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

西日本暴雨來襲之際 安倍和高官開心飲宴

高鐵末班車少了台鐵區間車接駁 民眾傻眼

2018-07-11 18:33聯合報 記者林宛諭╱即時報導

高鐵從台北和高雄每晚發車的末班車，以往都可搭台鐵凌晨零點10多分的最後一班區間車接駁，最近不少彰化民眾搭末班高鐵到台中後，才驚覺已無台鐵區間車接駁，深夜也無公車，大家只好花數百元搭計程車回彰化，抱怨高鐵與台鐵的轉運服務完全沒接軌，讓人傻眼；台鐵表示，是為了增加夜間養護時間，才會取消部分區間車。

彰化市陳姓市民表示，高鐵從台北和高雄發車的最後一班車分別是晚間11點(567車次)和10點55分(598車次)，到台中約晚間12點，以往直接就可轉搭台鐵凌晨零點10多分的最後一班區間車回到彰化才10分鐘，但日前台鐵取消此區間車，最近不少彰化地區民眾不知已取消凌晨12點多的末班區間車，搭最後一班高鐵到台中後，才發現已無台鐵區間車接駁。

「台鐵百年老店崩壞了」民眾說，尤其深夜交通不便，怎能輕易取消接駁高鐵末班車的台鐵區間車，尤其台中和彰化都是大車站，高鐵與台鐵這樣的轉運服務實在誇張，希望能恢復接駁高鐵末班車的台鐵區間車。

立委王惠美說，高鐵和台鐵沒有便民的接駁服務應該要好好檢討，兩個單位都是交通部所管，不能協調與監督嗎？政府一直在推節能減碳，高鐵末班車竟無台鐵區間車可接駁，造成民眾極大不便，她認為應也與一例一休有關係，人力調度困難，但政府不是說一例一休也要創造就業機會，台鐵若有需要增加人力，就不應為了節省人力，犧牲民眾的權益。

由於台鐵現在最後一班區間車從高鐵台中站(新烏日)是23:40分，民眾說，最晚若要從台北搭22:26分的高鐵，但到達台中時間是23:29分，下車用小跑步才可能搭上23:40，還可能會趕不上，所以保險的只能搭台北22:16分高鐵。

台鐵局運務處營業科表示，台鐵局為辦理電車線檢修及軌道路線維護，增進行車安全，今年4月23日起，調整2班自強號及15班區間車行駛區間，將七堵、新竹、彰化、嘉義、宜蘭及花蓮站等6個區間的夜間養護時間由2小時增加到4小時，希望能提升台鐵列車的養護安全性。

台鐵表示，對於受影響的乘客，例如高鐵夜間末班車到台中新烏日站的乘客若是要到彰化，建議計程車共乘，若要到台中市區還可搭159號高鐵快捷公車。

高鐵從台北和高雄每晚發車的末班車，以往都可搭台鐵凌晨零點10多分的最後一班區間車...
高鐵從台北和高雄每晚發車的末班車，以往都可搭台鐵凌晨零點10多分的最後一班區間車接駁，最近不少民眾搭最後一班高鐵到台中後，才驚覺已無台鐵區間車接駁。記者林宛諭／攝影
分享

台鐵高鐵計程車

相關新聞

今年第2例本土登革熱出現 疾管署籲颱風後清積水容器

2018-07-11 15:59

粉領族想化解血光之災 意外驗出肝癌

2018-07-11 16:37

鼓勵民眾監控非法露天燃燒 陳情減少8.4%

2018-07-11 16:27

影／躲過颱風 宜蘭童玩節明天開園

2018-07-11 11:36

颱風過後桃機航班爆量！ 每小時超過40架次

2018-07-11 11:15

日本腦炎首例一出 彰化溪州六村老人補打疫苗

2018-07-11 09:14

夏天喝溫開水 逼出寒氣、少出毛病

2018-07-10 23:32

B肝孕婦服藥 預防垂直傳染

2018-07-10 23:32

半月型微笑討喜 有助求職

2018-07-10 23:32

睡眠呼吸中止症 心血管風險高

2018-07-10 23:32

上市大廠千興偷埋有毒爐渣 環保局：難解決的大問題

2018-07-11 19:34

法國馬卡龍所含禁用色素 為第四類毒化物

2018-07-11 19:32

玉山15年長高63.2公分 玉管處今公布新數據

2018-07-11 19:02

龍發堂503人上半年安置費 政府掏2700萬埋單

2018-07-11 18:55

舉手過肩疼痛 成大醫：旋轉袖肌發炎或破裂

2018-07-11 18:07

隨想愛樂三重奏 譜出探戈熱情

2018-07-11 18:05

獄中看見恩典 友達前副董重生出書

2018-07-11 18:04

性強迫症納精神疾病 可助診斷明確

2018-07-11 16:53

父母態度影響孩童 越正向越不易胖

2018-07-11 16:49

「醫師，我的皮膚變黃怎辦」 黃疸不一定等於肝病

2018-07-11 15:13

瘋世足買運彩中賓士 越南僑生要換現金回鄉蓋房

2018-07-11 14:42

泰菜NARA進軍新竹 名字有「泰」或「國」贈佳餚

2018-07-11 14:41

瑪莉亞颱風來襲，車商祭出風災受損車輛維修優惠專案

2018-07-11 14:37

馬卡龍含違規色素 邊境退1.78公斤市面下架93顆

2018-07-11 14:22

台北菜價跌兩成 買氣減弱

2018-07-11 14:19

這一夏 我們在城市公園書聚

2018-07-11 14:17

避暑打卡 來去「晶夏」FUN藝術

2018-07-11 14:17

顧102歲阿公 94歲阿嬤也是病號

2018-07-11 13:55

颱風假不追劇要幹嘛？ Netflix推超貼心智慧下載功能

2018-07-11 13:27

哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26

隱形眼鏡族當心 沐浴時忽略這步驟視力恐受損

2018-07-11 13:24

乳房自我檢查可降低乳癌死亡率？ 國健署說NO

2018-07-11 13:08

颱風過後航班爆大量 桃機呼籲旅客提早到機場

2018-07-11 12:37

瑪莉亞漸遠離台東鐵公路交通恢復 海空交通仍停擺

2018-07-11 12:36

IBIKE吹風看夕陽 高美濕地暑假新玩法

2018-07-11 12:26

影城現人潮 新北市民賺到一天颱風假

2018-07-11 12:23

哈密瓜的「瓜味」到底是哪來？怎麼去除呢？

2018-07-11 12:09

颱風假小心手滑！新竹百貨營業時間看這

2018-07-11 12:08

老老照顧！ 94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56
看更多

熱門文章

颱風假沒了 北、基兩市明天正常上班上課

2018-07-10 22:00

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37

台中明天正常上班上課 民眾：都已做好放假準備…

2018-07-10 20:39

屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47

北北基颱風假不同調 台北人好哀怨

2018-07-10 22:41

苗栗好「煎熬」 宣布明天放颱風假

2018-07-10 21:49

基隆10點後宣布上班上課 林右昌神隱

2018-07-10 22:15

今日星座運勢／魔羯 戀愛運旺 對象帶來生命新感受

2018-07-11 00:00

林右昌現身！「尊重專業」 等氣象最後一報才做決定

2018-07-10 22:45

雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05

北北基連線破局？新北搶先發停班 基市仍未定

2018-07-10 21:16

台中市明天正常上班、上課

2018-07-10 20:09

新竹市決定停班停課 與新北市率先發布無關

2018-07-10 21:48

因未達標準 彰化縣明天正常上班上課

2018-07-10 20:02

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天停止上班上課

2018-07-10 21:14

颱風過後桃機航班爆量！ 每小時超過40架次

2018-07-11 11:15

專訪情趣用品店店長：見習過 AV 產業，才知道畫面的暴力，是現場的虐待

2018-07-11 15:26

瑪莉亞颱風走了 北市、新北市百貨11點準時開門

2018-07-11 10:26

28年來最慘暑假！全台15家飯店自救 送現金券900萬

2018-07-11 16:09

颱風假小心手滑！新竹百貨營業時間看這

2018-07-11 12:08

老老照顧！ 94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56

哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26

繼北基延後 桃竹也延後到十點宣布

2018-07-10 21:04

勞動部：颱風假不宜扣薪或要求請假

2018-07-11 11:17

雲林明日正常上班上課

2018-07-10 20:24

新竹市明天停止上班上課

2018-07-10 21:13

夏天喝溫開水 逼出寒氣、少出毛病

2018-07-10 23:32

颱風已造成1人受傷 台北女子遭掉落樹枝砸中

2018-07-10 22:17

法國踢進四強！家樂福進口品這5天滿399享88折

2018-07-11 16:30

多站月台塞爆人 北捷：運量增6萬人次

2018-07-10 21:07

台灣高鐵宣佈：明天維持正常營運服務

2018-07-10 20:07

故宮小編無極限！KUSO古畫「放颱風假」 網友笑翻

2018-07-10 16:24

打鼾聲音令人怒 醫師建議這樣做

2018-07-10 20:56

台灣虎航調整收費標準 10月28日起生效

2018-07-11 11:47

日本美景一片空白…旅行社小編：四點放假圖片來不及做

2018-07-10 22:37

粉領族想化解血光之災 意外驗出肝癌

2018-07-11 16:37

薑是老的辣！ 52歲車床師傅中高齡再就業還被加薪

2018-07-11 15:13

台鐵西部幹線南下、東部幹線明中午12點前停駛

2018-07-10 22:27

瑪莉亞颱風接近 觀測到11級強陣風

2018-07-10 20:52

澎湖縣明天上班上課

2018-07-10 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top