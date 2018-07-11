高鐵末班車少了台鐵區間車接駁 民眾傻眼

2018-07-11 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



高鐵從台北和高雄每晚發車的末班車，以往都可搭台鐵凌晨零點10多分的最後一班區間車接駁，最近不少彰化民眾搭末班高鐵到台中後，才驚覺已無台鐵區間車接駁，深夜也無公車，大家只好花數百元搭計程車回彰化，抱怨高鐵與台鐵的轉運服務完全沒接軌，讓人傻眼；台鐵表示，是為了增加夜間養護時間，才會取消部分區間車。

彰化市陳姓市民表示，高鐵從台北和高雄發車的最後一班車分別是晚間11點(567車次)和10點55分(598車次)，到台中約晚間12點，以往直接就可轉搭台鐵凌晨零點10多分的最後一班區間車回到彰化才10分鐘，但日前台鐵取消此區間車，最近不少彰化地區民眾不知已取消凌晨12點多的末班區間車，搭最後一班高鐵到台中後，才發現已無台鐵區間車接駁。

「台鐵百年老店崩壞了」民眾說，尤其深夜交通不便，怎能輕易取消接駁高鐵末班車的台鐵區間車，尤其台中和彰化都是大車站，高鐵與台鐵這樣的轉運服務實在誇張，希望能恢復接駁高鐵末班車的台鐵區間車。

立委王惠美說，高鐵和台鐵沒有便民的接駁服務應該要好好檢討，兩個單位都是交通部所管，不能協調與監督嗎？政府一直在推節能減碳，高鐵末班車竟無台鐵區間車可接駁，造成民眾極大不便，她認為應也與一例一休有關係，人力調度困難，但政府不是說一例一休也要創造就業機會，台鐵若有需要增加人力，就不應為了節省人力，犧牲民眾的權益。

由於台鐵現在最後一班區間車從高鐵台中站(新烏日)是23:40分，民眾說，最晚若要從台北搭22:26分的高鐵，但到達台中時間是23:29分，下車用小跑步才可能搭上23:40，還可能會趕不上，所以保險的只能搭台北22:16分高鐵。

台鐵局運務處營業科表示，台鐵局為辦理電車線檢修及軌道路線維護，增進行車安全，今年4月23日起，調整2班自強號及15班區間車行駛區間，將七堵、新竹、彰化、嘉義、宜蘭及花蓮站等6個區間的夜間養護時間由2小時增加到4小時，希望能提升台鐵列車的養護安全性。