舉手過肩疼痛 成大醫：旋轉袖肌發炎或破裂

2018-07-11 18:07 中央社 雲林縣11日電



成大醫院斗六分院今天發表臨床治療成果指出，舉手過肩疼痛，不一定是五十肩，有可能是旋轉袖肌發炎或破裂，50歲以上是好發族群，發現症狀應及早就醫診治。

國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院發表臨床治療成果，骨科醫師柯伯彥指出，從事美髮業的60多歲婦人，每當右手抬舉過肩就痛，連梳頭髮、穿衣服都困難，經常半夜痛醒，原以為是五十肩，就醫後才發現是旋轉袖肌破裂。

他指出，旋轉袖肌主要構成棘上肌、棘下肌、肩胛下肌及小圓肌等肌肉，分別負責肩關節不同角度的活動，會破裂常因為受傷或磨損，除撞傷、拉傷外，更常見的是勞力工作者的長期過度使用，需要抬高手寫黑板的老師也是高風險族群。

柯伯彥說，50歲以上是旋轉袖肌破裂的好發族群，但常被誤認為五十肩，其實兩者的臨床症狀不同。

旋轉袖肌的疼痛，是在肩膀主動活動到某個特定角度時產生劇烈疼痛，若是別人拉動時並不一定會疼痛；至於五十肩，無論是自己活動或別人拉動肩膀，都會疼痛；但臨床上，兩者也有先後發生、合併診斷的情況。

柯伯彥說，人的身體隨著年齡增加，肌腱容易斷裂、崩解，附著骨頭處的纖維軟骨也會逐漸磨損，使得肌腱逐漸脫離附著的骨頭，40歲以前較常見旋轉袖肌發炎，但是超過60歲以後，旋轉袖肌破裂就屢見不鮮。

檢查旋轉袖肌是否破裂，可透過學理檢查測試肌力及疼痛範圍，並可做X光、超音波、磁振造影等影像檢查。

柯伯彥表示，若旋轉袖肌完全破裂，手術治療是較佳選擇，包括傳統開窗手術和關節鏡微創手術都可，後者傷口較小、恢復較快，已逐漸成為治療旋轉袖肌完全斷裂的主流。

若是肌腱炎或部分破裂，可採藥物、復健與局部注射，不過最重要的是，發現類似前述疼痛症狀，及早就醫診治。