隨想愛樂三重奏 譜出探戈熱情

2018-07-11 18:05 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



《隨想愛樂三重奏》演奏主題「紅色狂想．迷情探戈」，由長笛家洪敬婷、鋼琴家李宜倫與大提琴家呂超倫進行演出。（photo by「隨想室內樂團」） 分享 facebook 「將樂曲《天使之死》、《自由探戈》等進行改編，展現不同樣貌。」《隨想愛樂三重奏》的「紅色狂想．迷情探戈」演出將於21日晚間7點30分在台北國家演奏廳登場，上半場是古典浪漫樂派，庫勞《G大調大三重奏曲作品119》、達瑪斯《音樂會奏鳴曲》，下半場是探戈音樂，蓋德《妒忌》、皮亞佐拉《天使之死》等，共演出8首曲目，由長笛、大提琴、鋼琴一同演奏出熱情。

團長洪敬婷9日受訪時說，「這次《隨想愛樂三重奏》曲目主題環繞在探戈音樂為主，探戈讓人聯想到熱情、激情、深情，」所以主題訂為「紅色狂想．迷情探戈」。她也透露，今年特地設計橋段，讓觀眾一起互動，完成一個曲目，增加觀眾與音樂的情感連結。

「隨想室內樂團」於2007年創辦，由長笛家洪敬婷擔任音樂總監，召集豎琴、吉他、鋼琴等多位不同樂器的音樂家加入，其中她與鋼琴家李宜倫、大提琴家呂超倫組合《隨想愛樂三重奏》，從2015年起就有公開演出，也到城鄉推廣音樂、大專院校舉辦藝文音樂會等。

「早期探戈音樂作為舞蹈伴奏用音樂，現在是高度藝術性的純音樂，」洪敬婷說，《隨想愛樂三重奏》先從上半場為古典浪漫樂派，德國作曲家庫勞所寫旋律動人優雅的三重奏作品、現代樂派法國作曲家達瑪斯《音樂會奏鳴曲》開始，慢慢帶入下半場的探戈音樂，包含蓋德《妒忌》、皮亞佐拉代表性成功作品《天使之死》、《自由探戈》、《布宜諾斯艾利斯的冬天》等曲目，讓觀眾感受音樂的不同層次。

「這次演出特地設計一個橋段，邀請觀眾一起完成一個曲目，讓觀眾不只聆聽還能參與，能增加觀眾與音樂情感連結。」洪敬婷說，演出約2小時，也會介紹每首曲子的一些歷史背景等，讓觀眾對音樂產生共鳴。

《隨想愛樂三重奏》「紅色狂想．迷情探戈」活動將於7月21日晚間7點30分，在台北國家演奏廳演出。

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