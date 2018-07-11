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獄中看見恩典 友達前副董重生出書

2018-07-11 18:04台灣醒報 記者王馨慧╱台北報導

友達前副董事長陳炫彬，舉辦新書見面會。( photo by王馨慧／台灣醒報 )
友達前副董事長陳炫彬，舉辦新書見面會。( photo by王馨慧／台灣醒報 )
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「萬事互相效力！」友達前副董事長陳炫彬在新書發表會上用這句話勉勵大家，他說，人生不管在順境或逆境都要謙卑，知道自己的不足，只要改變自己的態度，就能決定未來的結果。

從身價千億的執行長，淪為階下囚，如今受洗成為基督國度的子民，這改變了陳炫彬看待事情的眼光。因為2010年一場面板反壟斷官司，在美國滯留服刑2343天，陳炫彬將自己的經歷寫成一本書，書名《曠野逆境，恩典相隨》，原本曲折的故事，竟是充滿意外的恩典之旅。

陳炫彬在書中提到，「我的上半場人生一帆風順，以世俗的眼光看，該有的都有了，是在雲端上的人，然而因為這個訴訟案件，讓我回落到地面，失去了身體的自由和工作。」表面上，暫時失去了自由，這反而讓他明白自己的能力有限，不能老是以自己的價值觀去看待事情。

陳炫彬說，當時教會弟兄用《聖經》中約瑟的故事安慰他，讓他相信這是上帝給他的考驗。這不但是陳炫彬一場巨大的轉變旅程，更是讓他親自經歷信仰和重生。

大好文化總編輯胡芳芳認為，本書價值在於，當遇到人生困難時，選擇怎樣的方式面對，便會決定你的未來。陳炫彬把逆境轉為祝福，意外的磨難，卻讓他得到以外的恩典，他希望透過這本書，將祝福傳遞給更多人。

「當人深陷泥沼，才能看出這個人的人品。」八維智能股份有限公司董事長熊暉也說到，即便陳炫彬同樣深陷囹圄，但還是對身旁的親友給予關心。經過這樣的巨變也讓陳炫彬學到什麼是「愛」，他說到，「人類最美好的事，就是愛，人在愛裡是沒有恐懼的！」

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